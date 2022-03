Si bien Toni Costa y Evelyn Beltrán está disfrutando de su historia de amor, no siempre pueden estar tan juntos como quisieran debido a las diversas responsabilidades que ambos tienen que cumplir, como sucedió hace unos días, cuando el español tuvo que viajar a México, en lo que fue una visita que ya se había planificado con anticipación.

La modelo e influencer se quedó en Estados Unidos, siguiendo con su habitual rutina de todos los días, pero ciertas publicaciones en las historias de sus redes sociales llamaron mucho la atención porque se nota que había estado con su exnovio, Timbo Domínguez, con quien mantuvo una larga relación de 8 años.

De inmediato, los fanáticos de Toni Costa encendieron sus alarmas de preocupación pues no es normal que alguien se encuentre con su anterior pareja. Sin embargo, en esta nota contaremos la verdadera razón por la que ambos personajes fueron vistos compartiendo en el mismo lugar.

Timbo Dominguez se hizo conocido cuando era pareja de Evelyn Beltrán (Foto: Timbo Dominguez / Instagram)

¿POR QUÉ EVELYN BELTRÁN ESTABA CON SU EX?

Aprovechando que el bailarín Toni Costa había emprendido un pequeño viaje, la modelo de raíces mexicanas decidió disfrutar un poco de su tiempo junto a su pequeño hijo de nombre Timothy, quien tiene cinco años y es fruto de, casualmente, el amor que mantuvo con Timbo Domínguez.

En las publicaciones que realizó se puede ver que el hijo de ambos estaba en una práctica de fútbol siendo apoyado por sus padres desde las graderías, por lo que los dos padres coincidieron en el mismo lugar solo por él, sin necesidad de que haya otras motivaciones que generen rumores.

La teoría tiene lógico debido a que, en anteriores entrevistas, el propio Timbo Domínguez afirmó que mantenía una relación muy cordial con Evelyn Beltrán por el bienestar de su hijo en común.

Vale recordar que ambos están a la espera de una citación de los tribunales para determinar el tiempo de custodia del niño tras haberse separado.

¿POR QUÉ TERMINARON EVELYN BELTRÁN Y TIMBO DOMÍNGUEZ?

Uno de los temas que más incertidumbre provocó en la opinión pública era conocer desde cuándo Evelyn Beltrán había estado soltera antes de iniciar un nuevo romance con Toni Costa.

Además, también se quería saber por qué terminó con Timbo, pero todas esas dudas parece que se disiparon cuando él mismo dio los detalles, aunque dejó cierta confusión. Incluso, habló de una infidelidad.

“Evelyn y yo nos separamos en septiembre, así que ya van 7 meses. Estuvimos juntos un total de ocho años. Hice todo lo que pude para mantener unida a mi familia y mi relación, ya que la familia es muy importante para mí. La única razón que podía darme ella era que ya no era feliz. No fue hasta octubre que me enteré de la infidelidad”, dijo Timbo.

Cuando le preguntaron qué opina sobre el bailarín español dijo que absolutamente nada porque no lo conoce personalmente.

¿QUIÉN ES TIMBO DOMÍNGUEZ, EX DE EVELYN BELTRÁN?

Timbo Domínguez es un entrenador de salud y fisicoculturista que fue pareja de Evelyn Beltrán, con quien tiene un hijo llamado Timothy. El joven ganó reconocimiento durante su noviazgo de más de ocho años junto a la mexicana, con quien vivía en Estados Unidos.

El atleta disfruta usar sus redes sociales, donde no solo comparte imágenes con su hijo, sino también instantáneas de su anatomía, con el fin de dar a conocer sus logros en cuanto a su físico y así motivar a otros que sigan su mismo camino.