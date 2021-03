Fabián Ríos es reconocido internacionalmente por su papel de Albeiro en la famosa serie “Sin senos sí hay paraíso”. El gran talento que derrochó el actor colombiano a lo largo de las cinco temporadas de la serie de Telemundo, le permitieron ganarse el corazón del público que sigue fielmente los pasos del interprete, tanto de sus proyectos profesionales como de su vida personal.

Una de las cosas que más admiran sus seguidores es el precioso matrimonio que tiene con su esposa Yuly Ferreira y la familia que han formado junto a sus dos hijos. Su amor ha logrado superar el tiempo y las adversidades, demostrando que son una de las parejas más estables de la farándula colombiana. Sin embargo, al inicio cuando ellos se conocieron, no se llevaban bien.

En una entrevista con Mezcal TV, Fabián Ríos contó cómo conoció a su esposa y cómo era la relación al inició, ya que confesó que todo empezó con el clásico “no me caías bien” y hoy tienen una hermosa familia.

¿CÓMO SE CONOCIERON FABIÁN RÍOS Y YULY FERREIRA?

Yuly Ferreira contó que conoció a Fabián Ríos en la escuela de actuación en Bucaramanga Santander. Al ser compañeros de clase, la primera impresión no fue buena, ya que ni uno de los dos se soportaban.

“La verdad, me caía mal”, reveló Ríos. “Él también me caía mal. Nos caíamos mal porque no nos hablábamos. Entonces nos mirábamos y él me decía ‘hola, niñita’ y yo ‘hola’”, dijo Yuly.

“Pero eso es bueno, porque si no nos hubiéramos caído mal pues no nos hubiéramos acercado para ser primero amigos”, compartió Fabián.

Fabián Ríos y Yuly Ferreira tienen una relación de 25 años (Foto: Instagram)

Ellos empezaron a ser amigos cuando les tocó trabajar juntos en una serie, así que al salir de la agencia de modelaje tenían que ir juntos hasta el sitio de grabación.

Después de llegar a conocerse y convertirse en grandes amigos es que nació el amor. Hoy Fabián Ríos y Yuly Ferreira tienen 25 años juntos y están planeando trabajar juntos en la segunda parte de la película “El tatuaje” que hicieron el 2016.

“¡Fue increíble! Ahora ya solo quiero trabajar con mi esposa, me pareció una gran compañera, aparte una gran profesional, y qué más que con la esposa. Creo que las escenas de beso cuando son con la esposa, a mí me parece más ‘bacano’, porque puedo ser mucho más libre y expresarme mucho más seguro con mis sentimientos”, dijo en entrevista con MezcalTV.