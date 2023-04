Fabián Ríos y Yuly Ferreira son considerados una de las parejas más sólidas y populares no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, convirtiéndose en padres de dos pequeños y emprendiendo varios proyectos juntos, los cuales comparten en sus redes sociales.

Y es que en conjunto, la pareja suma más de siete millones seguidores en sus cuentas oficiales de Instagram, con quienes se han mostrado felices y unidos, ya sea con sus emprendimientos naturales o con sus experiencias en la televisión.

Sin embargo, la felicidad de la pareja se ha visto duramente golpeada con el lamentable anuncio del fallecimiento del hijo de 10 meses que la celeb de Colombia se encontraba esperando.

El actor y Yuli Ferreira se han casado en más de una oportunidad (Foto: Fabián Ríos / Instagram)

EL MENSAJE DE YULY FERREIRA SOBRE SU HIJO CON FABIÁN RÍOS

La encargada de confirmar la lamentable noticia fue la propia actriz, quien en su cuenta de Instagram, donde está muy cerca de llegar a los dos millones de seguidores, reveló lo ocurrido.

“En ocasiones ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón, el dolor es tan intenso que se siente no poder más, solo Dios sabe y me pregunto y le pregunto ¿por qué? ¿Para qué? Me duele pero también pregunto, qué me faltó, qué no hice, quisiera respuestas pero no hay, simplemente hay cosas que no tienen explicación. Queremos controlarlo todo y pues así no funciona”, inició la modelo y actriz.

Junto a un video al lado de su pequeño hijo, la artista de 38 años intentó ser positiva ante el complicado momento que viene viviendo al lado de su pareja.

“Sin embargo, estoy muy agradecida con Papá Dios porque me dio nuevamente la oportunidad hermosa de ser madre y llevar a mi bebé en mi vientre casi 10 semanas, que fueron fuertes pero las disfruté con mi alma, cuerpo y espíritu”, añadió.

En ese sentido, la también atleta se afianzó en su fe para poder continuar. “Estoy en el camino de seguir aprendiendo, de escuchar la voz de Dios y yo acepto la voluntad de mi padre y sé que su mano me guiará, confío en Él y descansaré en su poder”, destacó.

Finalmente, la actriz intentó compartir su caso como una muestra de apoyo ante las personas que viven o vivieron una situación similar.

“Quería compartirlo porque quiero que sepan que no estamos solos, sí duele y mucho pero hay un tiempo para todo bajo el sol y sé que si ponemos todo, todo en manos de Dios Él tendrá el control y quien mejor que nuestro padre que sabe lo que necesitamos para cuidar de nosotros, para sanar. Mientras tanto descansaré en su poder. Amén”, sentenció.

En tan solo 18 horas, la publicación de la actriz colombiana acumula más de 120 mil reacciones y miles de comentarios de apoyo de sus seguidores.

LA CARTA ABIERTA DE FABIÁN RÍOS A YULY FERREIRA

Por su parte, el actor de “Millonario sin amor” y “Sin senos no hay paraíso” no se quedó atrás y le dedicó unas sentidas palabras a su esposa y al bebé que perdieron en el camino.

“Amor de mi vida, eres lo máximo después de Dios para mí. Te amo, te admiro, te respeto y sé tu dolor porque lo veo aquí a tu lado. No quiero hablar de mí, solo te quiero decir de parte de Dios que ÉL tiene el control, que ÉL sabe perfectamente por qué y para qué y eso me tranquiliza y te lo quiero dejar plasmado aquí. Isaías 41:10 ‘No temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes, porque yo soy tu Dios; yo te fortalezco y te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa’”, comentó.

Para el actor, su esposa merece una mención especial en el duro momento, pues ha demostrado su fuerza y valor para superar.

“Esta promesa es tuya mujer ejemplar, dama maravillosa, bien portada, orgullo nuestro, que tus hijos te aman hasta lo más alto y yo que sé que como tú ninguna. Confiemos en el dueño del cielo y su hijo Jesucristo. Aferrados a él veremos lo que nadie ve y nos guiará de su mano”, continuó.

Finalmente, el actor de 42 años revalidó su compromiso de estar al lado de Yuly. “Te amo y aquí estoy para sostenerte, cuidarte, amarte, protegerte y estar en todas contigo, juntos con él lo venceremos todo amada mía”, sentenció.