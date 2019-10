El polémico Fabio Agostini fue el último invitado de “El valor de la verdad”. Tras contar secretos de su vida, la mayoría relacionados a los romances y encuentros íntimos que tuvo con modelos y chicas reality, el español se llevó 50 mil soles tras contestar las 21 preguntas del programa.

Además, de los ‘choques y fuga’ y ‘affaire’ que tuvo con varias mujeres, el español no dudó en ponerle nota al rendimiento sexual de las jóvenes que estuvo. “A Yamila Dahabre le pongo 18.5, a Melissa Paredes 12 porque no hubo química, a Andrea San Martín 17, a Paula Manzanal 18, a Rosángela Espinoza 5 y a la ‘Chama’ 20 por ser una chica muy entregada (…). Si me la explotara todas las noches a Alexandra yo le diría”.

Asimismo, en momento contó que cuando llegó al Perú tuvo que dormir en el suelo porque no había suficiente presupuesto para mantenerlos. A continuación, te contamos las preguntas más polémicas que respondió:

Fabio Agostini junto a Beto Ortiz durante su participación en "El valor de la verdad". (Foto: Instagram)

¿Crees que Mayra Goñi te infiel con Nicola Porcella? Respuesta: Sí (Verdad)

“Me enteré por un amigo a quien se le escapó [de la infidelidad]. Incluso, el propio Nicola me dijo que una vez “chapó” con ella cuando yo no la conocía, pero muchos hablaban que había pasado algo cuando yo ya estaba con ella; por algo sería (…). Austin [Palao] me dijo que le había preguntado a Nicola si se había “hecho” a Mayra y él le dijo que sí”.

¿Te negó Mayra Goñi que se besó con Nicola Porcella? Respuesta: Sí (Verdad)

“Ella me decía que él era un amigo. Cuando le pregunté sobre Nicola se ofendió y se largó (…). En ese momento yo la amaba mucho y me pidió disculpas cuando se iba al aeropuerto y nos amistamos, pero luego cuando llega a Ibiza me corta”.

¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con Andrea San Martín? Respuesta: Sí (Verdad)

“La conocí por Melissa Paredes en una discoteca. Me pareció una chica encantadora. Nos conocimos, bailamos, intercambiamos números, pedimos algo, terminó la fiesta y había que seguirla. El after party fue en mi casa”.

¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con Melissa Paredes? Respuesta: Sí (Verdad)

“La conocí junto con Andrea San Martín y fue un pack. Éramos cuatro: mi hermano Melissa, Andrea y yo. Estábamos solteros todos disfrutando y empezamos a conocernos bien todos. Hubo una conexión entre parejas y después terminó en fusión”.

¿Ha sido Mayra Goñi el amor de tu vida? Respuesta: Sí (Verdad)

“Nunca estuve con una persona como ella. Jamás había llorado por alguien, me chocó mucho. Fueron dos meses en los que estuve mal y me encerré por completo. Ella me cortó cuando llegó Ibiza con sus amigas (…). He llorado por dos chicas, por Ambar y Mayra”.

¿Le fuiste infiel a Mayra Goñi? Respuesta: Sí (Verdad)

“Cuando me llegaron los rumores de infidelidad, se lo pregunté antes de que se fuera de viaje, prácticamente no me hizo caso. Discutimos, pero luego hicimos las pases; sin embargo cuando llega a España me corta y me quedo destrozado. Yo en Perú, ella en Ibiza cuando me llaman para decirme que la vieron subiendo al cuarto de un amigo mío junto a sus amigas. Soy bueno, pero no huevón. La llamé casi de inmediato y ni caso me hizo, me rompió el corazón. Fue entonces que agarré mi agenda agostiniana y como estaba atontado y caliente llamé a alguien, a la primera que salió. No sé si se hizo justicia, pero lo hice sin ganas”.

Fabio Agostinidijo que lloró dos veces por una mujer. Una de ellas fue por Mayra Goñi. (Foto: Instagram)

TODAS LAS PREGUNTAS QUE CONTESTÓ

1. ¿Crees que Mayra Goñi te infiel con Nicola Porcella? Respuesta: Sí (Verdad)

2. ¿Estuviste a punto de agarrarte a golpes con Nicola Porcella? Respuesta: Sí (Verdad)

3. ¿Te negó Mayra Goñi que se besó con Nicola Porcella? Respuesta: Sí (Verdad)

4. ¿Es Mayra Goñi muy celosa? Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con Andrea San Martín? Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Dormiste en la misma cama con rosángela Espinoza? Respuesta: Sí (Verdad)

7. ¿Tuviste relaciones sexuales con Paula Manzanal? Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con Melissa Paredes? Respuesta: Sí (Verdad)

9. ¿Visitaba Michelle Soifer a tu hermano Bruno en su departamento? Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Viste a Milett Figueroa varias veces en el departamento de tu hermano Bruno? Respuesta: Sí (Verdad)

11. ¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con Yamila Dahabreh? Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Te has besado con Alexandra Méndez ‘La Chama’? Respuesta: Sí (Verdad)

13. ¿Te ofrecieron dinero a cambio de sexo? Respuesta: Sí (Verdad)

14. ¿Dormías en el suelo cuando llegaste a Perú? Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Te arrepientes de haberte puesto la bandera peruana en tu cintura? Respuesta: No (Verdad)

16. ¿Te traicionó Pancho Rodríguez? Respuesta: Sí (Verdad)

17. ¿Te peleaste con Mario Hart? Respuesta: Sí (Verdad)

18. ¿Le enviaste rosas a Angie Arizaga? Respuesta: Sí (Verdad)

19. ¿Tuviste un ‘affaire’ con Angie Arizaga? Tocan botón rojo Pregunta de repuesto: ¿Le dijiste cagón a Nicola Porcella? Respuesta: Sí (Verdad)

20. ¿Ha sido Mayra Goñi el amor de tu vida? Respuesta: Sí (Verdad)

21. ¿Le fuiste infiel a Mayra Goñi? Respuesta: Sí (Verdad)