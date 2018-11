Jada Pinkett Smith y Leah Remini se juntan luego de años para solucionar su pelea sobre cienciología

A lo largo de sus dos décadas de matrimonio, Will y Jada Pinkett Smith han tenido que hacer frente a todo tipo de especulaciones acerca de su vida de pareja como lo que paso con su ex amiga la actriz Leah Remini, ella asegura que mantuvo una tensa relación con el matrimonio tras asegurar que ambos pertenecían o al menos acudieron a algunos eventos organizados por la Iglesia de la Cienciología que ella abandonó en 2013, y entre los rumores que siempre se dan en meca del cine , se hablaba que dos actores practicaban con frecuencia el intercambios de pareja.

Para frenar con cada uno de estos rumores, la actriz decidió producir el programa 'Red Table Talk' que se trasmite a través de Facebook. En este espacio Jada Pinkett Smith es muy sincera y aclara cada uno de los comentarios que se dan con respecto a su vida de pareja con Will Smith, así que decidió invitar a Leah Remini para aclarar la pelea que tuvieron con respecto a la cienciología y acabó con su amistad.

Antes de entrar en vivo, Jada comentó que se sentía muy nerviosa por este programa y que se iba a crear mucha tensión por lo que se podría dar en el programa, ya que ella y Leah Remini no se han hablado durante muchos años. Además, aseguró que su ex amiga la llamó para resolver los problemas que existían entre ellas y que para Smith no era fácil, ya que siente que las heridas aún no terminan de cerrar por que la publicación del libro Troublemaker: Sobreviviendo a Hollywood y Cienciología , le ocasinó muchos problemas y le hizo tanto daño.

El momento llegó y al fin se vieron las caras en el último episodio de la serie Facebook Watch de Jada, Red Table Talk. Las ex amigas se sentaron hablar sobre su enemistad y rumores que Jada y Will Smith son cienciólogos. La pareja había sido objeto de rumores de Scientology durante años, con una creciente especulación después de que Jada tomará algunos cursos en la iglesia y estuviera interesada en estudiar tecnología, uno de los métodos de enseñanza de la organización. Ella también abrió una escuela que Tecnología que aumentaron los rumores.

La pelea de Jada y Leah se encendió cuando la segunda en mención, quien fue miembro de la iglesia durante más de 30 años hasta que se retiró en 2013, escribió sobre los Smith que asistían a fiestas en la casa de Tom Cruise en su libro de memorias de 2015, Troublemaker: Sobreviviendo a Hollywood y Cienciología .

"Me molestó, porque no entendía por qué teníamos que estar en tu libro, porque sabes, realmente no tuvimos nada que ver con esto", le dijo Jada a Leah. "Y había titulares sobre Cienciología, ya sabes, Will y yo habíamos participado. Y me dolió, pero nunca dije nada".

"Pero Jada, ni siquiera estaba considerando que te lastimaría", respondió Leah. "Literalmente, mirando hacia atrás, ni siquiera consideré a Jada y Will. Me estaba molestando mucho, y luego lo miré y dije: ¿Qué responsabilidad tengo por molestar a alguien que realmente me importa?

¿Qué es la cienciología?

La cienciología se describe a sí misma como una religión y fue fundada en la década de 1950 por L. Ron Hubbard.



Al núcleo de la cienciología es la creencia de que cada ser humano tiene una mente reactiva que responde a los traumas de la vida, nublando la mente analítica e impidiéndonos experimentar la realidad. Los miembros de la religión se someten a un proceso llamado auditación para encontrar las fuentes de este trauma, reviviendo esas experiencias en un intento de neutralizarlas y reafirmar la primacía de la mente analítica, con el objetivo de lograr llegar a un estado espiritual llamado clear (significa claro o limpio en inglés).



El proceso involucra un dispositivo llamado e-meter, que, a decir de los cienciólogos, mide el flujo eléctrico del cuerpo mientras un auditor hace una serie de preguntas que revelan las fuentes del trauma.



“La auditación utiliza procesos; conjuntos exactos de preguntas o direcciones dadas por un auditor para ayudar a una persona a localizar áreas de angustia espiritual, descubrir cosas sobre sí misma y mejorar su condición”, según el sitio web de la Iglesia de la Cienciología.



La auditación pretende identificar la angustia espiritual de la vida actual de una persona y de las vidas pasadas.



Los cienciólogos creen que cada persona es un ser inmortal, una fuerza que los creyentes llaman un thetán. “Escalas el puente hacia la libertad trabajando para ser un ‘Thetán Operante’, que en el nivel más alto trasciende a la ley material”, dice David Bromley, profesor de Estudios Religiosos en la Universidad Virginia Commonwealth, en Estados Unidos. “Ocasionalmente te cruzas con personas en la cienciología que dicen que pueden cambiar el mundo material con su mente”.



Bromley y otros estudiosos dicen que la iglesia promueve las ideas de una antigua civilización intergaláctica en la que millones de seres fueron destruidos y se convirtieron en “thetanes corporales”, que continúan adhiriéndose a los espíritus humanos y causando más traumas. La cienciología avanzada confronta a los thetanes corporales a través de más auditaciones.



Bromley dice que la iglesia revela esa historia cósmica sólo a los más avanzados cienciólogos. El departamento de asuntos de comunicación de la organización no respondió a las peticiones para emitir comentarios este martes.