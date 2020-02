En más de una ocasión, Pedro Suárez Vértiz encontró en las redes sociales una ventana para dar su opinión respecto a algunos temas de coyuntura. Ahora, hizo lo propio y compartió un mensaje en el que reflexionó sobre la infidelidad.

En las primeras líneas, el cantante peruano bromeó con que su estadística respecto a la infidelidad es mejor que la de la empresa de estudio de mercado Ipsos.

"Ser confidente por muchos años de tantas mujeres y hombres, me ha dado un conocimiento estadístico sobre las parejas, que ni Ipsos tiene. Noté que el porcentaje de infidelidad es igual en ambos sexos, porque la primera infidelidad siempre es accidental. En la mujer suele ser más ilusión que acciones concretas”, se lee.

En el siguiente párrafo, el intérprete de “Cuando pienses en volver” señala que las mujeres son más cautelosas al momento de realizar una traición; sin embargo, los hombres, llevados por su inmadurez, caen una y otra vez en lo mismo hasta que son descubiertos.

“Pero el hombre no lo toma como lección para mejorar, sino que, por ego y gula, consuma el acto y quiere repetir y repetir como un imbécil, hasta que Dios decide no protegerlo más y cae in fraganti. La mujer también tiene otra ventaja sobre el hombre: no revela secretos. El hombre necesita consejo cuando ya no puede más y encima busca a otra mujer para contarle. También descubrí que la diferencia de edad no es ningún problema. He visto más peleas, traición e incomprensión en parejas de similar edad, que en parejas con 20 años de diferencia”, sostuvo.

Finalmente, Pedro Suárez Vértiz mencionó distintas características de ambos sexos. Además, sostuvo que los hombres suelen ser más hostigadores y posesivos. “El porcentaje de hostigadores y posesivos es de lejos, mayor en los hombres. No solo en Perú. La mujer es de hecho más temperamental, pero el hombre es más sádico. Eso explica mucho la injusta violencia hacia la mujer”, añadió.

