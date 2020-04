Camila Cabello y Shawn Mendes son capturados caminando como ‘zombies’ durante la cuarentena

El confinamiento está siendo difícil para la mayoría de personas y la pareja del momento no es la excepción. Los cantantes Camila Cabello y Shawn Mendes, cuyo romance inició a finales de junio del año pasado, fueron vistos caminando con un aspecto preocupante por las calles de Miami en Estados Unidos, donde están pasando el ‘distanciamiento social’ impuesto por Donald Trump.

Con un semblante demacrado y poco enérgicos, los interpretes de ‘Señorita’ han protagonizado una de las caminatas más deprimentes del siglo. Al parecer, el tener tanto tiempo libre en casa los ha sobrepasado y las fuerzas para continuar se han difuminado. Su controversial apariencia los ha convertido en blanco de un sinfín de memes, donde son comparados con los zombies de la popular serie ‘The Walking Dead'’.

En las imágenes se ve a Camila Cabello y Shawn Mendes agarrados de la mano, vestidos de forma casual y caminando a una velocidad mínima.''Harry Potter y el misterio de por qué Camila Cabello y Shawn Mendes dejaron de bañarse y salen a caminar con una taza de café'', escribió un usuario en la sección de comentarios en Youtube, donde nadie parece entender el porqué de la apariencia desaliñada de la pareja y sus miradas perdidas.

Lo cierto es que los cantantes tienen derecho a tener días buenos y días malos, y no deberían ser juzgados por ello. Lo que si es criticable son sus constantes salidas cuando deberían respetar la cuarenta impuesta con el fin de detener la expansión del coronavirus. ''Me molesta que no cumplan la cuarentena, flacos cuídense quiero seguir escuchando su música'', escribió al respecto una usuaria en la red social.

Shawn mendes un viejo borracho y camila cabello una hippie cansada de vivir jajsjd los amo pic.twitter.com/bJ0Knhe1wC — martinianox (@LenceMarti) April 1, 2020

ustedes: que hermosa quimica tienen shawn mendes y camila cabello😍😍😍



shawn y camila: pic.twitter.com/uPovEEOM4N — alan 🌺 (@acousticnarvay) April 1, 2020

que guapo los nuevos personajes de the walking dead pic.twitter.com/6Risufiu2h — Blanca || STREAM HEARTBREAK WEATHER (@_itsniall) March 31, 2020

