WandaVision, la primera serie original de Marvel Studios estrenada en Disney+, sorprendió a más de uno al narrar qué fue lo que ocurrió con Wanda Maximoff tras los hechos transcurridos en Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Si bien muchos no han podido recuperarse de las revelaciones mostradas a lo largo de sus nueve capítulos (que, si aún no has podido verlos, aquí puedes ponerte al día), es momento de dejar eso de lado y ponernos en modo Falcon y el Soldado del Invierno, la esperada miniserie que se estrena el primero de sus anunciados seis episodios este viernes 19 de marzo por la plataforma de streaming de Disney.

Falcon y el Soldado del Invierno sigue las aventuras de Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan) posteriores a los eventos vistos en las últimas películas de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU; en inglés, Marvel Cinematic Universe), en la que deberán enfrentarse al Barón Zemo (Daniel Brühl) –al que vimos por última vez en Captain America: Civil War– y a un grupo de mercenarios enmascarados. A diferencia del estilo narrativo de WandaVision , esta producción estará cargada de acción como las que hemos visto a lo largo de los años en la pantalla grande.

Anthony Mackie y Sebastian Stan vuelven a repetir sus roles de Falcon y el Soldado del Invierno, respectivamente, para la esperada miniserie de Marvel por Disney+. | Crédito: Disney / Difusión

¿QUÉ PASÓ EN EL PRIMER CAPÍTULO?

En el primer capítulo vemos el dilema moral en el que se encuentra Sam Wilson sobre si continuar o no el legado del Capitán América después que un anciano Steve Rogers le entregara personalmente su escudo (como una especie de paso de antorcha) y todo lo que pasó durante los cinco años que estuvo ausente a causa del ‘Blip’, la erradicación de la mitad del Universo después del chasquido de Thanos al obtener las cinco Gemas del Infinito. Mientras tanto, Bucky Barnes intenta reencaminar su vida y dejar atrás su pasado como el Soldado del Invierno, el infame nombre que ganó como un asesino que las últimas décadas estuvo bajo el control mental de HYDRA.

¿Qué podemos esperar en futuros capítulos de Falcon y el Soldado del Invierno ? Lo único que podemos adelantar es que su historia se desarrollará a medida que la miniserie siga estrenando sus capítulos en Disney+ y todavía falta saber cómo encajarán en la trama el resto de personajes anunciados en los afiches promocionales como el Barón Zemo, el villano de turno interpretado por Daniel Brühl; o la agente Sharon Carter, personaje que interpreta Emily VanCamp. Wyatt Russell es otro de los actores que conforma el elenco de la miniserie como John Walker, que si eres un ávido lector de los cómics de Marvel, sabrás que es el alter ego del U.S. Agent.

La agente Sharon Carter debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel y ahora reaparece en esta esperada miniserie de Marvel por Disney+. | Crédito: Disney / Difusión

El malvado Barón Zemo fue visto por última vez en Captain America: Civil War y ahora vuelve como el villano de turno en esta miniserie de Marvel por Disney+. | Crédito: Disney / Difusión

En una entrevista para Entertainment Weeekly publicada el 16 de marzo, el guionista principal de la serie, Malcolm Spellman, reveló que la miniserie conectará “con al menos tres proyectos venideros” de Marvel, de los cuales “todavía no tiene permitido hablar”. ¿Y tendrá una segunda temporada? Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, dijo en el mismo artículo que están planeando “múltiples temporadas” de varios shows de Marvel en Disney+, pero tampoco pudo confirmar si Falcon y el Soldado del Invierno iba a ser uno de ellos. “Hay un escenario en particular que la gente ya ha vislumbrado en algunos de los avances que es un escenario de Marvel Comics que antes no estaba disponible para nosotros, pero es más un easter egg en sí mismo”, dijo.

OPINIÓN

En síntesis, Falcon y el Soldado del Invierno es una buena oportunidad para que los fanáticos acérrimos del Universo Cinematográfico de Marvel, así como aquellos que quieren sumarse a esta tendencia, conozcan más sobre estos dos personajes que, sin lugar a dudas, serán una pieza fundamental en la Fase 4 ya que sus historias no han sido profundizadas en la gran pantalla como sí ha ocurrido con las de Iron Man/Tony Stark (Robert Downey Jr.), Captain America/Steve Rogers (Chris Evans) y Thor (Chris Hemsworth), de los cuales solo el último de ellos repetirá su rol del Dios del Trueno con la cuarta entrega de su saga titulada Love & Thunder.

FALCON Y EL SOLDADO DEL INVIERNO: HORARIOS PARA VER EL CAPÍTULO 1