Karol G ha logrado internacionalizar su imagen como artista musical y eso le ha permitido crecer exponencialmente. Así, grandes medios como la revista “GQ” han tocado a su puerta para compartir sus experiencias y que sea su portada. Sin embargo, la colombiana más allá de su alegría por este reconocimiento ha mostrado disconformidad por los retoques con photoshop que le hicieron a su figura. Conoce a continuación otras estrellas que también renegaron porque no se les mostró al natural.

La popular “Bichota” utilizó su cuenta de Instagram el viernes 6 de abril de 2023 para presentar la primera imagen de la portada del mes de edición mexicana de la revista “GQ”. En dicha publicación, la cantautora de música urbana cuestionó el uso excesivo de retoques digitales.

“Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que lehicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, se lee en una parte de su mensaje.

Su post rápidamente se viralizó -tiene más de 5 millones de “me gusta”- y cientos de usuarios le mostraron en sus comentarios su total respaldo. A propósito de esto, te traemos otros 10 casos de famosas que pegaron el grito al cielo al ver que sus fotos habían sido retocadas.

KAROL G: OTRAS FAMOSAS QUE CRITICARON EL USO DEL PHOTOSHOP EN SUS FOTOGRAFÍAS

LADY GAGA

A finales de 2013, la cantante fue la portada de la revista “Glamour”, la cual no fue de su agrado tras ser editada en exceso. “Sentí que mi piel se veía demasiado perfecta. Sentí que mi pelo parecía demasiado suave. No lo veo así cuando me despierto por la mañana”, expresó durante la premiación de las “Mujeres del Año” de la misma publicación e hizo un llamado a “luchar contra las fuerzas que hacen sentir a las jóvenes como que no son hermosas”.

“Lo que yo quiero ver es el cambio en sus portadas... Cuando las portadas cambien, la cultura cambiará”, sentenció.

Cómo salió en la publicación y cómo luce en realidad (Foto: Glamour / Lady Gaga / Instagram)

ZENDAYA

La actriz también habló públicamente sobre el tema cuando el 2015 la revista “Modeliste” alteró unas imágenes que le habían hecho en Puerto Vallarta, México. “Ha salido hoy una nueva sesión fotográfica y me he sorprendido al comprobar que a mis 19 años de edad mis caderas y mi torso han sido bastante manipulados. Estas son las cosas que hacen que las mujeres se sientan inseguras de sí mismas, crean ideales irreales de belleza”, compartió en su cuenta de Instagram.

La foto real y la retocada por la que la actriz pegó el grito al cielo (Foto: Zendaya / Instagram)

MEGHAN TRAINOR

La cantante, el 2016, borró voluntariamente de YouTube su videoclip “Me too” al comprobar que le habían editado la cintura. En aquel momento, Trainor explicó en su cuenta de Snapchat que su cintura no era la de una adolescente. “Mi cintura no es la de una adolescente como se ve en el video”, aseveró Meghan, quien a su vez afirmó sentirse “en un aprieto” al ver cómo su videoclip salió “al mundo” con unas caderas que no eran las suyas. El video volvió a ser subido cuando ya se mostraba al natural.

KATE WINSLET

La actriz es otra de las estrellas que siempre se ha mostrado en contra del retoque digital. El 2003 denunció públicamente que su fotografía para la portada de la revista “GQ” había sido modificada. “El fotógrafo me dio una polaroid de la sesión y puedo asegurar que han adelgazado mis piernas casi un tercio. El retoque es excesivo. No soy así y, lo más importante, no quiero serlo”, declaró en ese entonces a la BBC.

Sin embargo, la lucha de Kate no acabó allí, pues posteriormente se anunció que había firmado un contrato con L’Oréal con una claúsula en la que prohibió que sus fotografías sean alteradas.

La estelar de "Titanic" es una de las impulsoras de la campaña de no utilizar retoques a la hora de mostrarse en fotos (Foto: Kate Winslet / Instagram)

BELLA THORNE

La histrionisa se opuso al Photoshop cuando posó para la revista “GQ” el 2017 y le pidió al medio que no retocara la imagen. Más tarde explicó que tomó la decisión porque quería que sus fans supieran que no es perfecta y que no son los únicos que tienen inseguridades.

“Tengo inseguridades, sobre casi todo. Eso es natural y eso es humano. Puedes mirar esta foto y pensar, oh, cállate, Bella, pero debes saber que cada vez que alguien se mira en el espejo, simplemente no ve lo que ven los demás. Sepa que es completamente normal sentirse inseguro y es aceptado. Honestamente, desearía que todos hablaran más sobre sus inseguridades para que más personas en el mundo puedan saber que no están solos. Que está bien”, escribió Bella en su Instagram.

Esta fue la publicación con la que expresó su rechazo a los retoques (Foto: Bella Thorne / Instagram)

DEMI LOVATO

La actriz y cantante se cansó tanto de que su cuerpo fuera editado constantemente por otras personas que decidió que era hora de hacer una sesión de fotos sin retocar. En ese esfuerzo, la famosa posó para la revista “Vanity Fair” completamente desnuda y sin maquillaje.

“Muchas veces me frustro porque la gente, sin mi consentimiento, aplica Photoshop a mi cuerpo y no se parece a mi propio cuerpo. Como, no, no, mis muslos son más grandes que eso, ¿puedes volver a ponerlos en su lugar?”. ¿cómo eran? Literalmente he hecho eso antes, donde estoy como, ‘No, vuelve a ponerme las piernas encima. Esas no son mis piernas’”, explicó Demi a E! Noticias.

Esta fue una de las fotos que le tomó la revista "Vanity Fair" y en donde pidió que no le retoquen nada (Foto: Vanity Fair)

LUPITA NYONG’O

La actriz mexicana tomó una postura en contra del Photoshop cuando notó algo extraño en su apariencia en la portada de “Grazia UK”. En lugar de tener su cabello en un moño, la revista en realidad había retocado su cabello natural con Photoshop para que pareciera más suave. En Instagram, expresó su decepción con la revista por editar la foto para “encajar en su noción de cómo se ve un cabello hermoso”.

“Como he dejado claro tantas veces en el pasado con cada fibra de mi ser, abrazo mi herencia natural y, a pesar de haber crecido pensando que la piel clara y el cabello liso y sedoso eran los estándares de belleza, ahora sé que mi piel oscura y Los cabellos rizados y rizados también son hermosos (...)”, escribió Lupita en Instagram. Posteriormente, la revista pidió disculpas públicas.

A la izquierda cómo salió la portada, a la derecha la foto real (Foto: Lupita Nyong'o / Instagram)

EMILY RATAJKOWSKI

En 2017, la actriz y modelo apareció en la portada de la revista francesa “Madame Figaro”, pero cuando vio el producto final, inmediatamente notó que sus labios y senos habían sido retocados con Photoshop. No dudó en ir a Instagram para llamar a la revista, compartiendo que estaba decepcionada de que eligieran editar sus fotos.

“Todo el mundo es excepcionalmente hermoso a su manera. Todos tenemos inseguridades sobre las cosas que nos hacen diferentes de un ideal típico de belleza. Yo, como muchos de nosotros, intento todos los días superar esas inseguridades (...)“, escribió Emily en una publicación ahora eliminada.

Una de las fotos de la mencionada revista (Foto: Madame Figaro)

KEIRA KNIGHTLEY

En 2014, la estelar de “Piratas del Caribe” se hartó de que la retocaran con Photoshop en todas partes, desde fotos de paparazzi hasta carteles de películas. Decidió que no iba a dejar que pasara más tiempo, y cuando más tarde hizo una sesión para la revista “Interview” les dijo que no editaran las fotos.

“Ese (shoot) fue uno de los que dije: ‘OK, estoy bien haciendo el topless siempre y cuando no los hagas más grandes o retoques’. Porque se siente importante decir que realmente no importa la forma que tengas... Creo que los cuerpos de las mujeres son un campo de batalla y la fotografía tiene parte de culpa. Nuestra sociedad es tan fotográfica ahora que se vuelve más difícil ver todo eso. diferentes variedades de forma”, dijo la celebs.

Una de las fotos de la publicación de "Interview" (Foto: Interview)

PRIYANKA CHOPRA

La actriz también ha sido otras de las estrellas de Hollywood que se quejó del Photoshop. El “culpable” fue la revista “Maxim”, edición India, que misteriosamente le dejó una axila algo antinatural. La actriz publicó en aquel entonces en su cuenta de Twitter cómo lucía en realidad.