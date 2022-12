3 / 9

TOM BRADY Y GISELE BÜNDCHEN. Tras trece años de matrimonio y dos hijos en común, la mítica estrella de NFL y la supermodelo se separaron en octubre de 2022. “Llegamos a esta decisión de manera amistosa y con gratitud por el tiempo que pasamos juntos”, escribió en sus redes sociales el deportista, mientras que brasileña señaló: “La decisión de terminar un matrimonio nunca es fácil, pero nos hemos distanciado y aunque, por supuesto, es difícil pasar por algo como esto, me siento bendecida por el tiempo que pasamos juntos y solo deseo lo mejor para Tomás siempre”. Aunque no hay datos precisos del fin del romance, varios aseguran que el jugador no cumplió con su palabra de retirarse de su liga deportiva en febrero para pasar más tiempo con su familia, lo que conllevó a una crisis (Foto: AFP)