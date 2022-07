Creada por Dani del Águila, Federico Maniá Sibona y Yago de Torres, “Fanático” es una serie española de Netflix originalmente conocida como “Ídolo” y que narra la historia de un joven repartidor de comida y fan incondicional de Quimera que, tras la muerte del artista, adopta su vida y personalidad. Sin embargo, pronto descubre que ser una superestrella no es tan fácil como parece.

“Suplantar la identidad del recién fallecido Quimera es sencillamente la vía más rápida hacia la tan ansiada fama que permite a Lázaro ascender en el escalafón social. Es en este periplo tan frenético, individualista, lleno de atajos, donde se plantea si el camino a la fama es realmente un ascenso o una caída hacia arriba”, explicó Federico Maniá Sibona a 20 Minutos.

Para el director Roger Gual, “‘Fanático’ es una serie que habla de la necesidad que tenemos los seres humanos de ser recordados, de la sensación que hay que ‘ser alguien’ y de la obsesión actual por el reconocimiento y por la cultura del ‘like’. En una sociedad en la que todo el mundo quiere ser famoso la pregunta es: ¿serías capaz de cualquier cosa por la fama? La fama tiene un precio y en ‘Fanático’ lo vamos a ver”.

El reparto de la serie española de cinco episodios lo conforman Lorenzo Ferro, Dollar Selmouni, Carlota Urdiales, Eva Almeida y Fernando Valdivielso, pero ¿quién es quién en la ficción de Netflix?

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “FANÁTICO”?

1. Lorenzo Ferro es Lázaro / Sava Quimera

El actor, cantante y compositor Lorenzo Ferro, conocido por la película “El Ángel” y la serie “Narcos: México”, es el encargado de interpretar a Quimera, el artista que se suicida frente a sus fanáticos, y a Lázaro, el repartidor de comida que toma el lugar del famoso cantante, adopta su imagen, su música, su vida y sus fans.

“El proceso en esta serie fue más de conocernos entre nosotros. Los verdaderos ensayos sucedían cuando nos juntábamos a tomar cervezas. Que en verdad no estábamos practicando, pero nos estábamos conociendo, estábamos generando la confianza que después te permite filmar un poco más confiado”, señaló el actor argentino de 23 años en una entrevista con El Confidencial.

Lázaro/ Sava Quimera escuchando las indicaciones de sus agentes en "Fanático" (Foto: Netflix)

2. Dollar Selmouni es Pompa

El músico Dollar Selmouni da vida a Pompa en “Fanático” y en conversación con el medio antes mencionado indicó que, “no hubo ensayos, hubo lecturas de guion, pero para algo tan grande y con tanto nombre, que se debería haber ensayado más, se ve que somos unos putos fieras y no hizo falta”.

Dollar Selmouni como Pompa en la serie española "Fanático" (Foto: Netflix)

3. Carlota Urdiales es Mia

La cantante Carlota Urdiales encarna el personaje de Mia y considera que fue algo positivo que el proyecto no contara con mucha preparación artística previa. “Siento que si hubiéramos ensayado más, si todo hubiera estado más cuadrado, sería otra cosa, no habría tanta verdad. No hay nada sobreactuado ni forzado, ha quedado todo bastante real, como que te lo comes sí o sí”.

Carlota Urdiales como Mia en la serie española "Fanático" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el elenco de la primera temporada de “Fanatico”: