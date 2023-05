CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de Natalia Osinska, “Fanfic” (“Fanfik” en su idioma original) es una película polaca de Netflix dirigida y escrita por Marta Karwowska junto con Grzegorz Jaroszuk que narra la historia de dos estudiantes de instituto que tienen intensa conexión y juntos luchan por descubrir y expresar su verdadero yo.

Tośka, también conocida como Tosia, es una adolescente que aunque convive con sus compañeros de clase se siente fuera de lugar y prefiere mantenerse alejada. Su pasatiempo favorito es escribir fanfic, en uno de ellos se imagina como una estrella de rock. Tras la muerte de su madre, visita a un terapeuta y toma medicamentos. Cuando el psicólogo deja de prescribir pastillas, Tosia roba las de su padre.

Mientras se enfrenta a una gran crisis de identidad de género, se siente atrapada dentro de su propio cuerpo y busca formas de cambiar, la protagonista de “Fanfic” se siente atraída por Leon, un nuevo estudiante que parece interesado en ella y con quien forma un vínculo especial.

Tosia tiene una crisis de identidad de género en la película polaca "Fanfic" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “FANFIC”?

Después de que Leon le presta ropa a Tosia, ella finalmente se siente cómoda con su apariencia, así que decide ir así a la escuela, lo que provoca miradas y bromas, sobre todo de Maks, el bully de la clase. Algunos compañeros como Konrad la defienden y Roksana le ofrece formar equipo en el próximo trabajo escolar.

De vuelta a casa, Tosia decide no ocultar más su verdadero yo, así que esconde sus pechos y se corta el cabello. Su padre no puede comprender el cambio de imagen de su hija, así que Tośka busca refugio con Leon, quien la apoya a su amiga que ahora se identifica como Tosiek.

Leon y Tosiek asisten a la fiesta de Konrad, quien está preocupado por la cercanía de su amigo con lo que cree que es una chica confundida que busca atención. A pesar de la presencia de Maks, la pareja disfruta de la noche y más tarde, hablan de sus sentimientos.

Sin embargo, la magia se termina al día siguiente cuando aparece un video de ellos muy cerca en la fiesta y surgen miles de burlas. Mientras Tosiek está seguro de que el responsable fue Maks en venganza por robar su bicicleta, Leon se mantiene alejado.

Cuando la protagonista de “Fanfic” se entera que Leon tiene una relación con Konrad siente, pero trata de disimular hasta que descubre que fue Konrad quien grabó el video. Por supuesto, lo confronta y se produce una gran pelea en la que también participan Maks y Leon.

Leon quiere mantenerse alejado de los problemas debido a algo que le sucedió en la película polaca "Fanfic" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “FANFIC”?

La directora llama a los padres de los estudiantes conflictivos, lo que permite entender el comportamiento de Maks y permite que el papá de Konrad ayude al padre de Tosia a comprender la transición de su hija a Tosiek.

Konrad aclara que en realidad grababa a su hermana y que no lo publicó, pero las cosas entre Leon y Tosiek no mejoran. Más tarde, el estudiante nuevo la busca y se disculpa, pero la magia dura muy poco, ya que lo deja solo cuando otros chicos empiezan a molestar a Tosia.

Leon intenta disculparse, pero Tosiek no quiere saber nada de él. Sin embargo, Roksana le hace notar que ha sido egoísta, no solo con ella por no preocuparse por el trabajo que debían presentar juntas sino porque no se ha preocupado por los problemas de sus amigos.

Los padres de Leon se alejaron al descubrir que es gay, además, estuvo hospitalizado durante tres meses en el hospital debido a una fuerte golpiza que recibió por bailar con otro chico. Arrepentido por su actitud, Tosiek busca a Leon con ayuda de su padre y retoman su relación.