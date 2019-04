“El valor de la verdad”: Faruk Guillén aseguró que demandará a Claudia Meza por difamación | VIDEO

Faruk Guillén aseguró en El valor de la verdad que tomará medidas legales contra la Miss Trujillo, Claudia Meza, por dañar su imagen y señaló que no se detendrá porque quiere demostrar que todo “es una patraña”.

“La voy a tener que demandar por difamación. Se va a demostrar que esto es una patraña. Yo no me voy a quedar tranquilo, si yo no puedo salir a la calle con mi mamá porque tengo miedo de que me llamen violador, así me gaste hasta el último sol que pueda tener no me voy a quedar tranquilo… Ahora parece que soy la peor escoria del país, yo no voy a parar con este tema. Para mí esto recién empieza”, señaló Faruk Guillén.



El empresario Faruk Guillén, de 43 años, estuvo acompañado de Bruno Pisano, testigo de la fiesta, quien aseguró que ayudará a esclarecer los hechos ocurridos en Asia.

Recordemos que antes del programa se escucha una conversación entre Nicola Porcella, Daniela Arroyo y Faruk Guillén discutiendo y negando que haya existido algún tipo de comportamiento extraño durante la fiesta que realizaron en Asia.

Faruk Guillén se ha visto envuelto en la polémica de la “Fiesta del terror de Asia” al ser el dueño de la casa donde la modelo Poly Ávila, y la Miss Trujillo Claudia Meza denunciaron haber sido drogadas. Ahora, él está acusado de tentativa de violación.

Faruk Guillén es el octavo participante de la nueva temporada de “El valor de la verdad”. Pedro Moral, Sergio 'Checho' Ibarra, Diego Chávarri, 'Poly' Ávila, Nicola Porcella, Angie Jibaja y la 'Chama' Alexandra Méndez, pasaron anteriormente por el sillón rojo.

“El valor de la verdad” premia con 50 mil soles a la persona que responda correctamente a 21 preguntas. Sin embargo, en las últimas ediciones, muchos participantes han optado por no responder la temida pregunta 21 y retirarse con 25 mil soles.