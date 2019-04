"El valor de la verdad": Faruk Guillén se sentará en el sillón rojo de Beto Ortiz este sábado

La fiesta de Asia, donde están implicados Nicola Porcella, Claudia Meza, Poly Ávila, entre otras personalidades de la farándula, continúa en boca de todos. Ahora, se confirmó que Faruk Guillén, acusado de tentativa de violación, será el nuevo invitado de El valor de la verdad y contará su versión de los hechos.

Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, fue el encargado de revelar la noticia a través de un adelanto compartido en su programa “Válgame Dios”.

En el video se puede ver a Beto Ortiz, conductor del espacio de Latina, anunciando a Faruk Guillén como su invitado. Además, se ve algunas de las preguntas que responderá.

Faruk Guillén es el dueño de la casa de Asia donde habrían ocurrido los hechos que denuncian Poly Ávila y Claudia Meza. Él responderá preguntas como: ¿Pepeas mujeres para violarlas?, ¿Violaste a Claudia Meza? o ¿Sabes quién echó el Jagger en la fiesta?

Cabe señalar que el amigo de Nicola Porcella ya había confirmado en “Válgame Dios” que grabó para “El valor de la verdad”; sin embargo, el canal no había lanzado el spot anunciando su participación.

"Yo pasé 'El valor de la verdad' también y no lo pasaron, entiendo los motivos, no tengo imagen pública. Yo no cobré un sol, Nicola no cobró un sol, pero Poly tiene 50 mil soles en el bolsillo", dijo Faruk Guillén hace una semana.