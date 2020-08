Fátima Molina es el nuevo amor de Gabriel Soto en la telenovela “Te acuerdas de mi” de Carmen Armendáríz. La actriz de 34 años ya goza de gran popularidad tras participar en las series “Diablero” y “Narcos” de Netflix y ahora va por el éxito en señal abierta en México.

La intérprete mexicana hizo su debut en la televisión en 2008 cuando fue parte del reality show “La Academia”, en donde no llegó ser finalista, pero fue la plataforma que le ayudó a forjar una trayectoria como actriz.

La carrera de Fátima comenzó a despuntar cuando trabajó en la serie de televisión “Señorita pólvora”, luego fue parte de “El dandy”, “El vato” y el reconocimiento internacional llegó con la película “Sueño en otro idioma”.

No cabe duda que la actriz goza de mucha popularidad, pero las desgracias no han estado alejadas de su vida personal, ya que en noviembre de 2019 su vida se volvió una pesadilla al enterarse que su padre había asesinado a su madre y sin duda, esto le ha ocasionado un terrible dolor que hasta el día de hoy no logra superar.

EL TERRIBLE DRAMA FAMILIAR QUE VIVIÓ FÁTIMA MOLINA

En noviembre de 2019, el nombre de la actriz Fátima Molina volvió ocupar la portada de los diarios y no precisamente por su talento, sino por el terrible drama familiar que vivió. Resulta que su padre raptó, torturó y mató a su madre y después el hombre ingirió raticida y acabó con su vida.

Según la información difundida por los medios de comunicación, el hombre llamó a su hija para confesarle su crimen, después se encadenó e ingirió raticida. Los hechos ocurrieron en Jalisco.

Las autoridades tuvieron conocimiento del incidente alrededor de las 15:30 horas del 22 de noviembre de 2019 y poco después algunos oficiales de la Policía de Guadalajara acudieron a una bodega de fertilizantes, donde hallaron al hombre y a la mujer, de unos 61 y 50 años respectivamente, encadenados de los pies.

En la escena del crimen los oficiales encontraron manchas de sangre y arrastre, así como un envase con una sustancia tóxica.

La actriz vivió un terrible drama familiar en noviembre de 2019 (Foto: TV NOtas)

Las primeras investigaciones indicaban que el hombre golpeó y asesinó a la mujer, a quien después encadenó de la pierna a un estante en la bodega y luego él hizo lo mismo con su propia pierna.

Después de llamar a su hija, el sujeto habría ingerido raticida para morir. Las investigaciones en aquel momento también revelaron que el hombre era el dueño de la bodega.

Un mes después del hecho, la revista TV Notas publicó más detalles sobre el crimen que impactó en la familia de Fátima Molina.

Según la versión de la revista, fue Fátima quien recibió la llamada de su padre, pero cuando llegaron las autoridades a la bodega era demasiado tarde.

“Nos enteramos que el señor golpeó y encadenó a su esposa, para después matarla; posteriormente, él le llamó a Fátima para confesarle lo que había hecho. Lo que nadie sabe aún son los motivos que lo llevaron a cometer este crimen... Después de colgarle a su hija, él se encadenó una pierna y tomó raticida para también quitarse la vida”, detalló una fuente a la publicación.

De acuerdo con esa nota, Fátima envió una patrulla a investigar lo ocurrido en la bodega. Hasta ahora sigue siendo un misterio por que su padre cometió el crimen.

Hasta el día de hoy no se saben los motivos del crimen de la madre de Fátima Molina ( Foto: Instagram / Fátima Molina)

VIDEO RECOMENDADO

Gerardo Hemmer y su misteriosa muerte a los 25 años, ¿qué pasó exactamente?