Fátima Molina es una actriz y cantante mexicana, conocida por su trabajo en distintas series y telenovelas, por una tragedia familiar y desde febrero de 2021, por denunciar públicamente la discriminación que todavía persiste en la sociedad azteca, incluso en el mundo del entretenimiento.

MÁS INFORMACIÓN: La trágica historia familiar de Fátima Molina

De 34 años, Molina ha aparecido en telenovelas como “La Doña” y “Tres Milagros”. Además, en 2021 estrenó “Te acuerdas de mí”, una producción de Carmen Armendáriz para Televisa que también protagoniza Gabriel Soto.

El ascenso de Molina no ha sido sencillo. Si bien se formó como actriz desde muy joven, recién conseguiría papeles protagónicos tras interpretar a Lidya Corona en la primera temporada de “La Doña”, en 2016, y después de protagonizar la película “Sueño en otro idioma”, en 2017, aunque en pleno ascenso sería golpeada por una doble pérdida que la persigue hasta el día de hoy. Asimismo, por una polémica cuyo origen se encuentra en las mismas raíces de México.

¿QUIÉN ES FÁTIMA MOLINA?

Fátima Molina nació el 9 de 1986 en Ensenada, Baja California, aunque bastante pronto se mudó a Guadalajara, donde se inició como actriz en el teatro escolar. Más tarde estudiaría Artes Escénicas en el Instituto Escena 3 y “Rent” y “Chicago” serían algunas de sus primeras obras como profesional.

A los 22 años, Molina llegaría a la televisión, aunque como concursante de la sexta temporada de “La Academia”, el reality show musical de TV Azteca del que participaría durante 8 galas.

Con el tiempo, Molina conseguiría algunos papeles recurrentes en producciones como “Señorita Pólvora” (2015) y “El Vato” (2015), al tiempo que probaba suerte en el cine. De hecho, ganó el premio Ariel a la mejor coactuación femenina por su performance en “Sueño en otro idioma” (2017), dirigida por Ernesto Contreras y que también se llevaría el galardón a la mejor película en 2018. Desde entonces, la actriz se acostumbraría a los protagónicos.

Además de su rol de Lidya Corona en “La Doña”, de Telemundo, estelarizó “Tres Milagros”, de TV Azteca, en 2018 y “Diablero”, de Netflix, entre 2018 y 2020. “Te acuerdas de mí”, de 2021, marcó su ingreso a Televisa.

Telenovelas, películas y series de Fátima Molina:

Narcos vs Zombies - Lilia (2021)

Te acuerdas de mí - Vera Solís (2021)

Soulmates - Natalia (2020)

Diablero - Keta (2018-2020)

Vagoneros - Belén (2019)

Falco - Sonia García (2018)

Tres Milagros - Milagros Cruz ‘Nikita’ (2018)

Falsos Falsificados - Marcelina (2018)

Capítulo 1 - Yuridia Cavarca (2017)

La Doña - Lidya Corona (2016-2017)

Sueño en otro idioma - Lluvia (2017)

El Hotel - Citlalli (2016)

El Vato - Estela Núñez (2016)

El Dandy - Deyanira (2015)

Señorita Pólvora - Juanita (2015)

Barrio Bravo (2014)

Redes sociales de Fátima Molina:

LA MUERTE DE SUS PADRES

En medio de su ascenso como actriz, Fátima Molina fue golpeada por una doble tragedia en 2019: el 22 de noviembre de ese año, su padre secuestró, encadenó, torturó y asesinó a su esposa, de quien estaba separado, y luego se suicidó ingiriendo raticida. Según reportó Milenio, su progenitor la llamó esa vez para confesarle el crimen que ocurrió en una bodega de fertilizantes, en la colonia de El Fresco, en Guadalajara.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, que pertenecía al homicida, encontraron a los progenitores de Molina sin vida y encadenados de sus extremidades.

Si bien Molina nunca ha hablado del caso en público -solo dijo que estaba “muy bien” cuando reapareció en enero de 2020-, durante su paso por “La Academia” dedicó unas cuantas palabras a sus padres, palabras que jamás harían sospechar que en un futuro serían protagonistas de una nota policial.

“Es mi familia. Son lo único que tengo. Siempre he vivido alejada de mi familia. Siempre hemos vivido apartados. Yo sé que para muchos es importante, pero para mí son todo. No sé cómo describir que los amo tanto. Mi papá tiene 50 años, pero él se siente el más guapo, es como toda una personalidad, es el alma de la fiesta, se lleva con todos mis amigos. Mi papá es como el amigo de todos, pero tiene un carácter muy fuerte. Es una persona con mucho carácter. Es muy inteligente. Él siempre se ha superado, siempre ha luchado por todo lo que quiere, nunca se deja vencer. Soy su chiqueada”, dijo Molina.

“Mi mamá es más racional, todo correcto y creo que es muy bueno porque es el balance. Ella siempre ha sido el balance de la casa. Mi relación con ella no había sido muy buena, hasta hace poco tiempo nos empezamos a llevar bien. Había algo ahí que a las dos nos separaba, pero creo que las dos hemos puesto empeño para que surja una amistad. La quiero mucho”, agregó varios años antes de perderlos.

Ahora, después de contratarla como estrella de “Te acuerdas de mí”, Carmen Armendáriz conversó con la actriz acerca de la tragedia. En agosto de 2020, la productora dijo que esa vez “lloramos juntas”.

EL CASO “TE ACUERDAS DE MÍ”

“Te acuerdas de mí” es una adaptación de la serie turca “Gecenin Kraliçesi” (“Reina de la noche” en español), que Televisa estrenó en enero de 2021 y a la que Molina fue convocada por su “look mexicano”.

La telenovela cuenta la historia de Pedro Cáceres (Soto) y Vera Solís (Molina), una pareja que se enamora a pesar de tener todo en contra. Pedro está casado con la hija de Olmo Cáceres, su jefe y tutor, quien lo obliga a alejarse de Vera… hasta que años más tarde se reencuentran, cuando la joven mantiene una relación con Olmo.

En este marco, a mediados de febrero, el periodista Marco Antonio Silva indicó en el programa radial “Todo para la mujer”, de Radio Fórmula, que “Te acuerdas de mí” dejaría el horario estelar de Las Estrellas, de las 9:30 pm (hora local), porque no habría cumplido las expectativas del canal. Según el colaborador, la cadena realizó un supuesto focus group que arrojó que al público no le gustaba el aspecto físico de Fátima Molina. “Ella no ha logrado prender como protagonista de telenovela”, señaló, sin imaginar nunca cuál sería la reacción de la actriz.

En principio, Televisa no confirmó ninguno de los reportes de Silva y Armendáriz descartó cualquier cambio de horario, pero el domingo 21 de febrero, Molina expresó su consternación ante las palabras del comunicador y los comentarios prejuiciosos de muchas otras personas en redes sociales.

En sus redes sociales, la actriz escribió lo siguiente para dejar fuera de lugar a las personas que la critican por “mi físico, porque soy morena, porque tengo un lugar bajo el ojo”:

“La verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela de horario estelar, como dicen que alguien comentó. No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy ‘muy mexicana’. No lo sabía. Pero si eso llega a ser real, qué tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión. Si esto es verdad, habrá que lidiar con la discriminación. Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos. Gracias a la gente que apoya la novela y se sigue sumando.

Gracias a la gente, al público, productores, directores y medios de comunicación que han apoyado y seguido mi trabajo en el cine, series y ahora en televisión abierta. El cambio empieza por uno mismo. No soy perfecta, lo sé. Pero, ¿quién lo es? Yo me gusto y me acepto. Eso es lo importante.

Abogo completamente por la libertad de expresión siempre en construcción positiva ya sea en medios de comunicación, redes sociales o cualquiera que sea el medio de realización. Hagamos conciencia de lo que decimos, hacemos y promulgamos.

¡Ah! Y sí, tengo bolsas debajo de los ojos desde niña. Así es la vida. Tal vez algún día me las quite, tal vez no. Pero por esa razón y todas las anteriores, ¿no se pueden protagonizar telenovelas en este país? #amorypaz”.

El respaldo de la comunidad

Solo en Twitter, la carta que publicó Fátima Molina tiene más 10.000 corazones, mientras que en Facebook reunió más de 9.000 likes. Además, sus colegas la respaldaron, incluido Gabriel Soto:

Gabriel Soto: “Lo único que puedo decir de ella es que es una gran actriz y una gran compañera y la verdad es que nos está yendo muy bien en la novela”.

Fernanda Castillo: “Te aplaudo Fátima Molina por alzar la voz en una industria que debe cambiar y olvidarse de modelos de belleza obsoletos y discriminadores y para construir una televisión abierta que nos represente a todos. No tengo el gusto de haber compartido contigo, pero admiro tu trabajo y tu voz como actriz y como mujer mexicana”.