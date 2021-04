CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Fatma” es una serie turca de Netflix que narra la historia de una mujer que pasa de ser una simple empleada de limpieza a una asesina en cuestión de segundos, debido a su obsesión por la encontrar a su esposo desaparecido Zafer, quien salió de la cárcel, pero no ha vuelto a casa.

Luego de cometer un homicidio accidental, una serie de terribles casualidades obligan a Fatma a seguir matando para poder protegerse y sobrevivir. Esta nueva faceta le servirá para liberarse y dejar atrás años de dolor y heridas.

Tras la muerte de su hijo Oğuz en un accidente automovilístico, Fatma se obsesiona con encontrar a su esposo para contarle la noticia, pero eso la lleva a tratar con hombres muy peligrosos, y cuando uno de ellos trata de propasarse con ella utiliza el arma que le robó a Bayram para asesinarlo.

Más tarde, ella empuja a un hombre que la estaba chantajeando a las vías del tren. Al ver que la policía no sospecha de la mujer de limpieza, Bayram le encarga que deshaga de un antiguo y poderoso socio. Fatma lo hace, pero lo tortura luego de ver como abusaba de una joven. Esto último le recuerda traumas de su infancia.

Fatma ya no tenia nada que perder, así que se enfrentó a todos (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “FATMA”?

Por órdenes de Bayram, Yusuf le exige a Fatma la ubicación del arma homicida, pero ella logra deshacerse del sicario, quien le revela que Zafer se esconde en su pueblo y que cobró el dinero que la familia Argah ofreció como compensación por la muerte de Oğuz.

Devastada por el abandono de su esposo, la trabajadora de limpieza vuelve al pueblo donde sufrió varios abusos y confronta a Zafer, quien no se muestra arrepentido e incluso la golpea. Pero Fatma tiene un plan: el arma que tanto busca Bayram le pertenece a Zafer, así que lo denuncia con la policía para que lo detengan.

Fatma vuelve a la ciudad para buscar justicia para su hijo y al no encontrar respuestas hace explotar el edificio de la empresa de los Argah, pero ellos no presentan cargos únicamente porque no quieren que se reabra el caso de Oğuz.

De todos modos, la policía le pregunta a Fatma por su esposo y los hombres muertos. Ella se siente mal y sale de la oficina solo para encontrarse con su hermana Emine, quien intenta hablar de los abusos que sufrieron cuando eran niña. Para no enfrentar ese dolor, la trabajadora de limpieza corre a la azotea y tras revelar que empujó a su hijo salta del edificio, pero logra sobrevivir.

Fatma saltó del edificio, pero logró sobrevivir (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “FATMA”?

Hasta el momento, el gigante del streaming no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie turca, pero por lo visto en el último capítulo, donde Fatma hace justicia con un acto despiadado, pero la culpa no le permite disfrutarlo, y a Emine le cuesta afrontar una revelación sorprendente sobre la muerte de Oğuz, es probable es que la historia de esta mujer continúe.

Por lo pronto solo queda esperar el anuncio oficial de Netflix, que suele tomarse al menos seis semanas para evaluar la respuesta de la audiencia, y aunque no comparte dichas cifras, estas pueden influir en la renovación o cancelación de un proyecto.