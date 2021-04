“Fear the Walking Dead” presentó una muerte impactante en su regreso después de un mes de ausencia en AMC cuando la Temporada 6, Episodio 8 mostró a John Dorie (interpretado por Garret Dillahunt) luchando contra pensamientos suicidas durante la mayor parte del episodio antes de morir a manos de su esposa June. (Jenna Elfman).

Al comienzo del episodio, titulado “La puerta”, John duda entre apuntar con un arma a la cabeza o acercarse a los zombis. Morgan (Lennie James) y Dakota (Zoe Margaret Colletti) lo encuentran y lo salvan de los caminantes. Luego, Morgan intenta convencer al suicida John Dorie de que continúe.

John luego descubre que Dakota había sido la que había matado a Cameron (Noah Khyle) en el episodio 4. Esta revelación le da la razón por la que necesita vivir mientras trata de ayudar a Dakota a cambiar sus costumbres. Ella, sin embargo, no tiene ninguna intención de eso y le dispara en el pecho, dejándolo caer a un río.

John lucha por su vida mientras flota río abajo. Su esposa June finalmente lo encuentra en la orilla, pero ya ha sido zombificado, luego elige matar a su esposo con un cuchillo, preciso este acto es el que ha dejado asombrada a la audiencia porque nadie esperaba que algo así le sucediera a uno de sus personajes principales en esta temporada.

LA MUERTE DE JOHN DORIE EN “THE WALKING DEAD”

Desde que Ian Goldberg y Andrew Chambliss asumieron como showrunners de “Fear the Walking Dead” de AMC en la temporada 4, la serie ha evitado en su mayoría muertes grandes e impactantes... Hasta ahora. A partir del estreno de mitad de temporada de esta semana, “The Door”, escrita por Goldberg y Chambliss y dirigida por Michael E. Satrazemis, estamos oficialmente en el desgarrador y desgarrador territorio de “cualquiera puede morir en cualquier momento”.

Al final de “The Door”, el querido personaje John Dorie está muerto. “Fue algo de lo que comenzamos a hablar al comienzo de la sexta temporada”, dijo Goldberg a Decider, “y de donde realmente vino fue, en esta guerra creciente entre nuestros personajes y Virginia, sabíamos que, en última instancia, tenía que haber un costo.” En el episodio, John vive solo después de separarse de June en la emisión de noviembre “Bury Her Next to Jasper’s Leg”.

Lo que hace que el momento sea tan desgarrador es que, vimos a John baleado por Dakota en el puente, herido de muerte, pero no se rinde. (Foto: AMC)

John mientras esta considerando quitarse la vida, solo para ser interrumpido por Morgan y Dakota, quienes están huyendo de la villana hermana de Dakota, Virginia. John acepta llevarlos a través de un puente peligroso e infestado de zombis, y lo hace, solo para descubrir que la razón por la que estaba participando en una idea suicida en primer lugar fue causada esencialmente por Dakota.

Hace mucho tiempo en “The Key”, resulta que Dakota mató a Cameron porque descubrió su forma secreta de escapar de la ciudad. Virginia lo encubrió todo, y John se vio obligado a vivir con su incapacidad para descubrir al culpable. Una vez que Dakota le revela el secreto a John, ella le dispara y luego lo tira al río. ¿La peor parte? John vive, o al menos parece vivir, y recibe una nueva oportunidad de vida gracias al evento.

"No es demasiado tarde" es lo que dice John Dorie mientras esta luchando por su vida. (Foto: AMC)

Pero cuando June lo descubre flotando en la puerta como el título, ya está muerto y convertido. Ella tiene que dejarlo. Su propio marido. En una palabra, es agotador. Sin embargo, ese no es el único misterio de larga data al que obtenemos una respuesta. Por fin, descubrimos quién salvó a Morgan después de que lo dieran por muerto y lo rodearan zombis al final de la temporada 5, y no era otro que ... Dakota, de nuevo.

Morgan es el único hombre capaz de matar a Virginia, por lo que le salvó la vida. Es mucho para digerir, y si miramos más profundamente, probablemente aún estemos recuperándonos de las revelaciones. Con eso en mente, Decider discutió todos estos acontecimientos con Goldberg y Chambliss, se profundizó en lo que fue armar el episodio de “Fear the Walking Dead” más desgarrador y desgarrador en mucho, mucho tiempo.

¿COMO NACIO LA DESICIÓN DE MATAR A JOHN DORIE?

Para June fue una pesadilla tener que ver a John en ese estado y haber sido ella quien termine con su sufrimiento. (Foto: AMC)

Ian Golberg le comentó a Decider lo siguiente: “Fue algo de lo que comenzamos a hablar al comienzo de la temporada 6, y de donde realmente vino fue, en esta guerra cada vez mayor entre nuestros personajes y Virginia, sabíamos que, en última instancia, tenía que haber un costo. Y tenía que ser doloroso que tendría repercusiones y ramificaciones en tantos de nuestros personajes como fuera posible. Por mucho que nos doliera, nos dimos cuenta de que la persona, el personaje que debería ser era John Dorie.”

“Entre él y Morgan, él es el conector que construyó toda esta familia extendida. Si regresa al comienzo de la temporada 4, ahí es donde comenzó todo. Así es realmente como nos acercamos a las muertes de personajes en el programa, de manera holística como siempre, queriendo que importen, signifiquen algo y sean desgarradoras, para que la audiencia lo sienta tanto como los personajes. De ahí es de donde vino.”

La muerte de John tiene sus consecuencias, sobre todo en lo que respecta a June. (Foto: AMC)

“Vimos un lado muy diferente de John Dorie antes de este episodio, y fue verlo en su momento más oscuro y desesperado, y traerlo de regreso a un lugar de esperanza y propósito renovado, que finalmente es donde se volvió aún más trágico. Porque fue justo cuando encontró el camino de regreso hacia la luz que se apagó.”

Complementó la respuesta Andrew Chambliss comentando: “Este tipo de conversaciones siempre son difíciles, porque todos en el programa, desde nosotros como escritores y productores, hasta los actores que interpretan a los personajes, e incluso el equipo de producción, que trabaja con ellos todos los días, se apega mucho a los personajes y se siente conexión personal con ellos. Entonces, cuando tomamos la decisión de matar a John Dorie, trajimos a Garret a la conversación temprano y realmente explicamos el razonamiento detrás de esto, y lo que pensamos que haría para el programa.”

Aunque les costó mucho esfuerzo a June y John estar juntos, ambos lograron formar una de las parejas más sólidas de la serie. (Foto: AMC)

“Como dijo Ian, vimos un lado diferente de John Dorie, lo vimos ir a un lugar muy oscuro, no lo habíamos visto en las últimas dos temporadas con él. Si bien Garret estaba decepcionado por el destino del personaje, estaba muy emocionado por el viaje que lo llevaría allí, y que pudiéramos ver a John Dorie realmente poner a prueba, y ver algunos nuevos matices de él que no habíamos ' t visto antes. Del mismo modo, cuando le dimos la noticia a Jenna, y lo hicimos muy temprano en el proceso, cuando comenzamos a hablar con ella sobre el arco de June para la temporada...”

“Ella pasó por una reacción emocional similar, lamentando la pérdida de un personaje que significa tanto a su personaje. Creo que lo que realmente emocionó a Jenna fue lo que haría esto, adónde iría June después de esto. June es un personaje que, desde la primera vez que la conocimos, su existencia en el universo estuvo ligada a John Dorie. Él la trajo de regreso a la gente, los dos han estado juntos en este viaje. Así que en el futuro, para junio, realmente se tratará de preguntar quién es, adónde va a ir, quién quiere ser. Y ese es el viaje que nos entusiasma como escritores, y Jen está entusiasmada como intérprete.”

June ahora tendrá que aprender a vivir con su trauma para toda su vida. (Foto: AMC)

Ian agregó: “Después de que tomamos la decisión de que íbamos a incorporar su muerte en este episodio, una de las primeras imágenes que Andrew y yo tuvimos fue una especie de flip en el episodio 4 × 05, donde vimos a June, luego se llamó Laura, cuando se lavó fuera de la cabaña de John. Era la primera vez que se conocían y él la llevó a la cabaña y la devolvió a la vida. Pensamos que sería bella y trágicamente poético si hiciéramos lo contrario.”

“Así que queríamos trabajar hacia esa imagen de John Dorie, lavándose en la orilla, y June siendo la que se le acercó. Creo que lo que hace que el momento sea tan desgarrador para nosotros es que, sí, vimos a John baleado por Dakota en el puente, herido de muerte, pero no se rinde. Y todavía está luchando por la vida, cuando encuentra esa foto de su padre en el fondo del lecho del río. Lo que dice cuando atraviesa la superficie es, “no es demasiado tarde”, y realmente quiere vivir.”

“Por eso es tan devastador cuando vemos que simplemente no pudo aguantar. Es una pesadilla para June tener que ver a su esposo de esa manera y tener que ser quien lo termine. Eso obviamente tiene enormes ramificaciones para ella y para todos nuestros personajes en el futuro. Pero a los efectos del episodio, solo queríamos arrancar los corazones de todos, incluido el nuestro.”