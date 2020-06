“Feel the Beat” (“Siente el Ritmo” en español) es una película estadounidense de Netflix que se ha posicionado en la lista de las 10 más vistas del catálogo. Estrenada el 19 de junio del 2020, la comedia romántica tiene un elenco de primera, con Sofia Carson a la cabeza, Wolfgang Novogratz y Donna Lynne Champlin como los otros protagonistas.

La película se centra en la vida de una aspirante a bailarina, April (Sofia Carson), que ve sus sueños derrumbarse tras un malentendido el día de su audición, por lo que, derrotada, se ve obligada a regresar a su pueblo natal.

El 19 de junio de estrenó "Feel the Beat", una nueva película de Netflix sobre música y danza (Foto: Netflix)

Es en este lugar, en donde tendrá que aprender de humildad y respeto, además de cómo lidiar con el escarnio público y con su propia arrogancia, para poder brillar al lado de un pequeño grupo de niñas aspirantes a bailarinas; esperando poder conseguir el éxito en conjunto.

La cinta de música y baile está dirigida por Elissa Down, escrita por Michael Armbruster y Shawn Ku exclusivamente para Netflix. Aunque el filme se estrenó hace poco, los usuarios de la plataforma de streaming ya se preguntan si esta cautivadora historia tendrá segunda parte. Aquí te lo contamos.

Después de la búsqueda infructuosa del triunfo en Broadway, April (Sofia Carson) regresa a su pequeño pueblo natal, donde se convierte, a regañadientes, en la profesora de baile de un grupo de niñas que busca participar en un impprtante concurso (Foto: Netflix)

¿”FEEL THE BEAT” TENDRÁ SEGUNDA PARTE EN NETFLIX?

Aunque el gigante del streaming aún no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la ficción, por lo visto al final, en la conversación entre April y Barb sobre el futuro del equipo de New Hope, parece probable que la cinta de baile tenga una segunda parte.

Después de ser rechazada en Broadway, April, la bailarina egocéntrica y talentosa, vuelve de mala gana con su padre a su pueblo natal de Wisconsin. En esa comunidad tan unida, April trata a toda costa de evitar a la gente, incluso a su primer amor, Nick, y acepta a regañadientes la oferta de su antigua profesora de danza: formar al inadaptado grupo de jóvenes bailarinas del pueblo.

Al principio Abril cree que se está ganando el regreso a Broadway, ya que su objetivo era conocer a Welly Wong y que viera su talento. Sin embargo, acaba aprendiendo sobre el trabajo en equipo y el respeto.

Después de actuar frente a Wong, el equipo de New Hope llega a la ronda final. Sin embargo, April recibe una oferta de trabajo para protagonizar el nuevo show de Broadway de Wong, Whirly Girl, y regresa a Nueva York para iniciar con los ensayos.

Sofia Carson le da vida a 'April' en 'Siente el Ritmo' (Foto: Netflix)

Sin embargo, esta decisión no la hace tan feliz como pensaba. Así que April regresa rápidamente a Atlantic City para la final para dar un discurso conmovedor a sus alumnas: “Me tomó un segundo darme cuenta de que nos habíamos convertido en familia”.

New Hope actúa mientras April mira con orgullo, e incluso comparte un beso con su ex novio a quien dejó por mensaje de texto para ir a Nueva York en busca de sus sueños.

Luego nos acercamos a April para recibir una ovación de pie a Whirly Girl ya que Wong no la despidió a pesar de que se saltó los ensayos. Pero cuando Barb la llama por teléfono después del espectáculo, nos damos cuenta de que New Hope en realidad no ganó en las Finales.

April todavía está enseñando a través de FaceTime y volando de regreso los domingos, manteniéndolos en un régimen estricto porque, como dice Barb, “tenemos que vencer a los Royalton el próximo año”.

Entonces, si “Feel the Beat” obtiene una secuela, es probable que New Hope vuelva a llevarse la corona en las Finales, o tal vez alguna otra competencia porque la estructura funcionaría para cualquier cosa. Básicamente se convertiría en el tono perfecto de las comedias de baile, y definitivamente estaríamos preparados para eso.

La comedia romántica tiene un elenco de primera, con Sofia Carson a la cabeza, Wolfgang Novogratz y Donna Lynne Champlin como los otros protagonistas (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA “FEEL THE BEAT” 2 EN NETFLIX?

Si Netflix aprueba la realización de una segunda parte de “Feel the Beat”, es probable que se estrene a finales de 2021. Sin embargo, la pandemia de coronavirus podría retrasar aún más las cosas.

Cabe señalar que la filmación de todas las películas y programas de televisión se ha visto muy afectada debido a la situación global actual, por lo que es difícil decir si la secuela podría comenzar a filmarse pronto.

La cinta de música y baile está dirigida por Elissa Down, escrita por Michael Armbruster y Shawn Ku (Foto: Netflix)

