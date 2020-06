“Feel the Beat” es una película de Estados Unidos dirigida por Elissa Down, escrita por Michael Armbruster y Shawn Ku exclusivamente para Netflix. La compañía de streaming estrenó esta cinta de música y baile el pasado 19 de junio del 2020 con un elenco de primera, con Sofia Carson a la cabeza y Enrico Colantoni y Wolfgang Novogratz como los otros protagonistas.

La cinta sigue a April, una atrevida pero egoísta bailarina de Broadway que se convierte en una instructora de baile de un pequeño grupo de danzantes pre-adolescentes. Ellos le enseñarán muchas lecciones de vida y harán todo lo posible porque ese corazón duro que ha cegado a la ambiciosa April vuelva a latir.

Pero las cosas serán más difíciles de lo que ella piensa, ya que no solamente deberá resucitar su carrera a como de lugar, sino también está en su responsabilidad que aquellos en los que han confiado en ella no sufran el mismo destino.

Al final, la historia culmina con un desenlace “feliz”, pero también deja muchas cuestiones de manera abierta para ella y para todos los niños. ¿Qué significa el final de “Feel the Beat” realmente? En este artículo daremos un poco de luz a esta cuestión pero cuidado, habrán spoilers más adelante del film de Netflix.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “FEEL THE BEAT”?

“Feel the Beat”: ¿qué pasó y qué significa el final de “Siente el Ritmo”? (Foto: Netflix)

April es talentosa y dedicada. Ella es todo lo que un gran bailarín necesita ser, y todo lo que quiere es su gran oportunidad. La oportunidad llama a su puerta cuando consigue una audición para Ruth Zimmer, el nombre más grande de Broadway.

Después de dar una audición aplastante, el trabajo es casi suyo, pero luego aparece Ruth Zimmer, y resulta ser la dama cuyo taxi April había robado para llegar a la audición. No solo esto, de alguna manera, April también la empuja fuera del escenario y Zimmer deja en claro que la carrera de April en Broadway ha terminado.

Para huir de lo que ahora se ha convertido en lo que toda la ciudad habla, April termina en su ciudad natal en Wisconsin. Inesperadamente, aquí es donde tiene una segunda oportunidad en sus sueños cuando conoce a un pequeño grupo de niñas que se unieron a la academia de baile donde ella es la maestra.

Si bien la mayor parte de “Feel the Beat” toma un tono muy claro sobre hacia dónde va y qué línea de tiempo sigue para llegar allí, el final toma un giro bastante abrupto y es muy diferente a la forma en que las películas de baile terminan tradicionalmente. En cualquier película centrada en una competencia, el resultado final es uno de los principales eventos.

La forma en que una persona o su equipo salgan depende mucho de la forma en que las cosas terminen para ellos. A veces, los personajes ganan contra viento y marea y obtienen el primer premio, y a veces tienen que aceptar el fracaso y aprender a seguir adelante. En cualquier caso, tenemos un cierre sobre su destino y cómo lo manejan.

Sin embargo, “Feel the Beat” tiene un enfoque completamente diferente. No nos da ese momento. No nos muestra si el equipo de New Hope gana la competencia o no, y cómo reaccionan ante cualquier resultado que enfrenten. ¿Por qué no obtuvimos esa escena?.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “FEEL THE BEAT”?

Lo mejor de cualquier película es que cada fotograma significa algo. La presencia de una escena y la ausencia de otra pueden marcar la diferencia y los creadores de “Feel the Beat” lo sabían. Al no darnos esa escena final, quieren centrarse en el valor central de la historia. Nunca se trató de ganar o perder, al menos no al final.

La cinta se centra de lo que aprendes en el camino y cómo incorporas eso en tu vida. Si hubieran agregado la escena de resultados, probablemente habría deshecho lo que los realizadores querían hacer con el proyecto. A veces, las palabras que no se dicen son más importantes que las que podemos escuchar, y eso es lo que sucede en “Feel the Beat”.

No pudimos ver el destino del equipo de New Hope porque no era la parte más importante de su vida, y no era concluyente de cómo sería su futuro. Este acto también se predijo al comienzo de la película cuando April acepta la responsabilidad de entrenar a los niños. Si, ella pone la condición de ganar, pero no quería ganar, quería demostrar su talento.

Para ella, no se trata de los niños en absoluto. Ella está haciendo todo esto porque quiere una oportunidad para mostrar sus habilidades a Welly Wang. Ella sabe que poner en forma al equipo es difícil, por lo que ganar ni siquiera está en el plan. Todo lo que tienen que hacer es llegar incluso al tercer lugar, y eso debería ser suficiente. El equipo acepta esto también.

A través de esto, la película nos dice que tampoco le interesan los resultados. Quiere centrarse en el viaje y eso es en lo que el público también debe invertir. Esta es la razón por la que no mostrar los resultados no resulta tan sorprendente o como un punto de la trama que los cineastas olvidaron agregar.

Después de su actuación final en la competencia, la escena pasa a otra actuación que resulta ser el espectáculo de Broadway de Welly Wang. Resulta que estaba impresionado por el compromiso de April con sus estudiantes y la premió por su lealtad al no entregar su parte a otra persona. En una llamada telefónica entre April y Barb, también descubrimos que April ha decidido quedarse con el equipo de New Hope.

Ella les da lecciones a través de Facetime e incluso vuela de regreso a casa los fines de semana para enseñarles personalmente. A diferencia de otras películas, donde la protagonista tiene que elegir una cosa sobre la otra, April decide perfeccionar ambas oportunidades en su vida. Ella continúa con su ambición mientras se mantiene bien con el compromiso que había prometido a sus alumnas en casa.

En medio de todo esto, los resultados de la competencia se pierden. ¿Qué pasó después de todo? ¿Ganaron ellos? Según la conversación entre April y Barb, no, el equipo de New Hope no ganó. De hecho, perdieron ante los Royalton, que habían sido sus enemigos más feroces desde el principio. A través de algunas menciones pasajeras, la película sugiere una larga y continua rivalidad entre New Hope y Roylatons.

Por otro lado, también está implícito que New Hope ha estado perdiendo ante Royaltons en danza y deportes. Lo mismo sucede esta vez también, pero la diferencia es que New Hope tiene, bueno, una nueva esperanza ahora, y la próxima vez saldrán mejor que la última vez y finalmente vencerán a los Royalton eventualmente. ¿En una secuela tal vez? Solo Netflix lo sabe.

