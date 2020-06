“Feel the Beat” o “Siente el Ritmo” en español, es una nueva película estadounidense de Netflix que se ha convertido en todo un éxito. Protagonizada por Sofia Carson, Wolfgang Novogratz y Donna Lynne Champlin, la comedia de baile se ha posicionado en la lista de las 10 más vistas del catálogo de la plataforma de streaming.

La cinta se centra en la vida de una aspirante a bailarina, April (Sofia Carson), que ve sus sueños derrumbarse tras un malentendido el día de su audición, por lo que, derrotada, se ve obligada a regresar a su pueblo natal de Wisconsin.

Sofia Carson le da vida a 'April' en 'Siente el Ritmo', la nueva película de Netflix que ha cautivado a los usuarios (Foto: Netflix)

En esa comunidad tan unida, April trata a toda costa de evitar a la gente, incluso a su primer amor, Nick, y acepta a regañadientes la oferta de su antigua profesora de danza: formar al inadaptado grupo de jóvenes bailarinas del pueblo.

“Feel the Beat” está dirigida por Elissa Down, escrita por Michael Armbruster y Shawn Ku exclusivamente para Netflix. La película, además de su cautivadora historia, ha alcanzado el éxito gracias a su elenco de lujo, que está encabezado por Sofia Carson.

Después de fracasar un test de Broadway, 'April' vuelve a su ciudad natal y prepara un grupo de niños para una competencia de baile (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES SOFIA CARSON, LA PROTAGONISTA DE “FEEL THE BEAT”?

El personaje de April es interpretado por la cantante, compositora y actriz estadounidense Sofía Carson, conocida por su papel de Evie, la hija de la Reina Malvada de Blancanieves, en las tres películas para televisión sobre los hijos adolescentes de diversos villanos y héroes de Disney: Descendientes 1, 2 y 3.

Sofia Carson es hija de una pareja colombiana-estadounidense nacida en FT Lauderdale Florida, luego de graduarse de la Escuela Carrollton del Sagrado Corazón en Miami, Sofia acudió a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) para graduarse en Periodismo de Radiodifusión.

En 2015, 2017 y 2019, apareció como Evie, la hija de la Reina Malvada, en la película de Disney Channel, Descendants, y sus secuelas. (Foto: Instagram)

Fue en Disney Channel, donde Sofía Carson debutó como actriz al participar como invitada en Austin & Ally (2014). Más tarde participó en otros programas para la pantalla chica como Faking It (2014), Descendants: Wicked World (2015-2017), Famous in Love (2018) y Pretty Little Liars: The Perfectionists (2019).

La joven se hizo aún más conocida cuando realizó el personaje de Evie, hija de la Reina Malvada de ‘Blancanieves y los siete enanitos’ en una de las películas realizada por Disney Channel que seguro conoces como ‘Descendientes’.

Carson nació en Ft. Lauderdale, Florida,4​ hija de José F. Daccarett y de Laura Char Carson, actualmente ciudadanos en los Estados Unidos (Foto: Netflix)

Además, ella es una fiel amiga de su compañera y cantante de Disney, Sabrina Carpenter, de la ex agrupación de Fith Harmony, así como su compañera, la cantante latina Becky G.

En el mundo del cine, además de sus películas para televisión y Siente el Ritmo (2020) en Netflix, Sofía Carson ha actuado en dos largometrajes más: Tini: El Gran Cambio de Violetta y A Cinderella Story: If the Shoe Fits, ambas de 2016.

Sofía Carson interpreta a April en "Siente el ritmo" (Foto: Instagram)

De acuerdo con su biografía disponible en internet, como cantante, Sofía Carson debutó en abril de 2016 con el sencillo Love Is the Name. Además, participó en varias interpretaciones para las películas de Descendientes.

El cumpleaños de Sofía Carson es el 10 de abril y este 2020 llegó a los 27 años de edad. Sofia Carson es trilingüe, pues habla español, inglés y francés. Usa el apellido Carson porque su mamá es Laura Char Carson, ciudadana estadounidense de origen colombiano.

En la cinta podrás ver a Sofía Carson, quien hace su primer protagónico, con el rol de una bailarina que lucha por conseguir su sueño, pero que sin darse cuenta, ayuda a un pueblo entero con su arte e intenso trabajo (Foto: Instagram)

