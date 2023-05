En las últimas semanas, el trapero Anuel AA ha sorprendido a sus millones de seguidores con una serie de publicaciones e indirectas hacia su expareja Karol G y el que sería el actual novio de esta, Feid.

De hecho, el autodenominado “Dios del Trap” no ha tenido reparos en dedicarle hasta dos temas a “La Bichota” (“Mi exxx” al lado de Wisin y “Mejor que yo”), además de asegurar en el podcast de Alofoke que escribió sus canciones “pensando en ella”.

Lamentablemente para la celeb de Estados Unidos, sus comentarios no habrían caído bien ni en la cantante colombiana ni en su exesposa Yailin La Más Viral, quienes tomaron la decisión de borrar todas sus fotos con el trapero en redes sociales.

Karol G y Anuel AA fueron novios por más de dos años (Foto: anuel_2blea / Instagram)

LA POLÉMICA DE ANUEL AA Y FEID

Otro que ha salido salpicado de la polémica es Feid, el cantante colombiano que ha sido señalado como la nueva pareja de Karol G y a quien el boricua le ha dirigido varias indirectas.

Por ejemplo, durante una presentación, Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real del cantante, modificó uno de sus temas para mencionar a Ferxxo en la indirecta que le intentó enviar a su exnovia.

“¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca cuando le pelea”, es la letra auténtica de la canción, pero el trapero no dudó en modificarla por: “¿Será que Feid la dejó?” (PUEDES REVISAR LA ESCENA AQUÍ).

A esto se suma que el pasado 5 de mayo, el puertorriqueño compartió con sus 34 millones de seguidores una imagen con una pancarta en la que se ve un ataque contra Feid por parte de un fan y con la que Anuel AA no duda en tomarse un selfie.

El último post de Anuel dedicado a Karol G y Feid (Foto: Anuel AA / Instagram)

LA “RESPUESTA” DE FEID A ANUEL AA

Mientras Anuel AA se esforzaba por enviar sus mejores comentarios e indirectas, Karol G y Feid se han mantenido en silencio, salvo por las fotos que eliminó “La Bichota”.

Sin embargo, a través de redes sociales se hizo viral una presunta respuesta que Ferxxo habría enviado a su presunto rival.

“Anuel ya no es bebesita, es mor”, se lee en el cartel que habría sostenido el cantante y se hizo viral, pero no se trata más que de un imitador.

Si bien muchos usuarios no tardaron en reconocer que no se trata del cantante original, el doble del artista urbano antioqueño no tardó en recibir el apoyo masivo tanto de los testigos de la escena como de los usuariosen redes sociales.

¿QUÉ SIGNIFICA “MOR”?

Cabe destacar que “Mor” es una expresión que carece de definición concreta, pues depende del uso que se le aplique, siendo empleado para saludar, llamar a una pareja, pedir un favor, entre otros.

Sin embargo, en el caso de Feid, extendió su uso como una broma, pues la expresión estaba relacionada con estratos bajos, por lo que se burló del estigma empleándolo en sus historias de Instagram.

“Para muchos no es bien vista esta palabra, no es cool, pero tuvo tanto impacto que la decidí incoporar en mi día a día y llevarla a mis canciones”, comentó el intérprete de “Chimbita”, canción en la cual usa el término “mor”.

Incluso, Ferxxo tildó su álbum M.O.R., aunque esto en referencia a “Mensajes On Repeat”, ya que son 16 mensajes los que se pueden leer de varias formas en su disco.