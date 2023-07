“Felicidad para principiantes” es una comedia romántica que ha llegado a Netflix con una historia que va más allá del romance y las risas: tiene un componente dramático, en especial en el personaje de Helen, interpretado por Ellie Kemper. La mujer tendrá un acercamiento a Jake, el papel de Luke Grimes, en una travesía insólita que puede cambiar su vida para siempre.

El largometraje, escrito y dirigido por Vicky Wight, ha sorprendido a más de un espectador y aquí te contamos más de lo que se vio en el final de su historia, con los inevitables spoilers del caso. ¿Jake y Helen deciden estar juntos o toman otros caminos?

¿QUÉ PASÓ EN EL FINAL DE “FELICIDAD PARA PRINCIPIANTES”?

El final de “Felicidad para principiantes” muestra cómo Helen se encuentra atrapada en su pasado, específicamente en un matrimonio que resultó siendo un fracaso. La mujer, sin embargo, a pesar de sus dudas, se abre con Jake, un antiguo conocido que parece tener una intención más allá de la amistad.

Lo que matiza su relación a lo largo de la película es que él es un tipo sin tantas concesiones y le dice lo que piensa, con honestidad, sobre su historia sentimental: que ya es hora de dejar de sufrir por una relación que no funcionó, que no debe ser la prisionera de algo que ya no existe.

Esto, por supuesto, molesta a Helen, como a cualquiera que no haya pedido una opinión ruda sobre la experiencia de vida. Pero, en el fondo, la mujer entiende que hay mucha verdad detrás de las molestas palabras de su compañero de travesía. Sabe que el cambio que sufrió desde su divorcio la ha alejado de la persona que quiere ser.

Así es cómo la brecha entre Jake y Helen se va cerrando y en la que se descubre que, quizás desde antes, ya había un interés por parte del primero. Pero, antes, el viaje debía de funcionar como una forma de romper las ataduras de ella con su pasado.

Jake y Helen caminando en una escena de “Felicidad para principiantes” (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “FELICIDAD PARA PRINCIPIANTES”?

¿Jake y Helen terminan juntos? Sí, los protagonistas de “Felicidad para principiantes” empiezan su historia de amor con un beso, después de atravesar el infierno de dejar volar la vida pasada. Jake le dio un poema que terminó de confirmar que estaba enamorado de ella, aunque él no había escrito esos versos.

El efecto de las palabras en Helen es inapelable y la protagonista se da cuenta que ya es hora de seguir avanzando en su vida, en especial en la sentimental, por lo que corresponde el sentimiento inicial de Jake, sellando el gesto de amor con un beso romántico.

Jake y Helen, quienes se habían conocido antes en una boda, solo necesitan un acto para que puedan confirmar sus sentimientos. Todas las historias de amor pueden empezar con un beso o un poema, pero siempre con la valentía para tomar los riesgos necesarios de creer en la relación.

Luke Grimes como Jake en “Felicidad para principiantes” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “FELICIDAD PARA PRINCIPIANTES”?

“Felicidad para principiantes” se encuentra disponible en la plataforma de streaming Netflix y para ver la comedia romántica debes tener una suscripción. Para ver la película de manera online, puedes hacer click en este enlace.