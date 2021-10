La Feria Expo Sound Perú 2021 es un espacio cultural de música andina y afroperuana que se llevará a cabo del 02 al 08 de noviembre de manera virtual. Por ello, viene realizando talleres, clínicas y charlas gratuitas mediante sus redes sociales con talentosos músicos peruanos.

Aquí te compartimos 3 historias de algunos luthiers peruanos que participan en la primera edición virtual de la Feria de Música Expo Sound Perú 2021.

“Por muy corto que sea el paso, ya es un camino hacia el éxito”, es el mensaje que comparte Libia Ramírez Camarena, la primera luthier mujer limeña quien se dedica a dar reparación, calibración y mantenimiento a los instrumentos musicales.

“La flaca”, como la conocen sus amigos más cercanos, ha unido su pasión por la música y la electrónica para dedicarse a este trabajo, pese a los prejuicios que se encontró en el camino por ser mujer.

“Yo aprendí con un señor que daba clases en Villa El Salvador, pero él tenía comentarios machistas, me decía “te demoras mucho en aprender”, “es una pérdida de tiempo”, “mejor aprende otra cosa”, y todo eso me fue desanimando”, sostuvo Libia.

En el 2016, dio el primer paso a un nuevo camino haciendo trabajos de reparación de bajos y guitarras de manera gratuita. “Al inicio no me tomaban en serio, pero no me rendí porque mi pasión es mucho más fuerte. Hago lo que me gusta y puedo compartirlo con los demás”, indicó “La flaca”.

Libia ve la Feria de Música Expo Sound Perú como un espacio para seguir dando a conocer este arte y motivar a más mujeres en la industria musical. “Para mi Expo Sound es más que un evento musical, es una vitrina que expone a las personas que aportan educación y ponen su granito de arena por la música del Perú”, finalizó Libia.

Libia Ramírez, luthier mujer reparando una guitarra eléctrica.

“La mejor medicina es la música”, es el lema que representa a Crisóstomo Mena Chávez o “Cristhian” como es comúnmente conocido, un luthier todo terreno porque se ha especializado en reparar, calibrar y fabricar instrumentos de cuerda.

En 2001, llega a Lima desde su natal Abancay e inicia como ayudante en un taller que fabricaba charangos y guitarras. En su camino, atravesó muchas adversidades: desde construir instrumentos para venderlos en el Centro de Lima hasta recursearse en otros trabajos.

Sin embargo, él seguía motivado por su pasión que vencía el temor, esto le ha permitido reparar los instrumentos de reconocidos músicos como Juan Ramírez del grupo Yawar.

Con 16 años de trayectoria en la industria, cada día Cristhian vive más apasionado en lo que hace. Esa pasión y ese talento no se desaprovecha, por eso viene dictando talleres gratuitos organizados por la Feria de Música Expo Sound Perú. “La feria es una excelente plataforma para quienes apostamos por el arte, en esta coyuntura necesitamos ayudarnos en la familia musical”, concluyó Cristhian.

Cristhian Mena tocando un charango fabricado en su taller.

“La pandemia me movió a hacer más cosas”, comentó Omar Salgado Córdova, hijo de padres apurimeños, docente en Educación Artística y Especialista en Folklore, músico profesional y luthier.

Inició en la música desde muy pequeño, estudió en la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas y, en su rol como luthier, promueve el aprendizaje en la fabricación de instrumentos tradicionales.

Lleva 8 años dedicándose a este arte, pero la pandemia lo obligó a darle mayor importancia y dedicación. Hoy en día, disfruta mucho más del proceso y del resultado. “Fabricar una quena me toma 3 o 4 días, desde que realizo el corte, pelo la caña de bambú, la pulo, proceso y lijo, para pasar a la pre-afinación y ver cómo se comporta”, sostuvo Omar, quien recuerda que a sus 27 años fabricó su primera quena, pero no la pudo vender porque tenía un valor sentimental.

Para Omar, este evento representa una oportunidad donde las personas pueden cumplir sus sueños y seguir luchando en este contexto de pandemia. “La Feria de Música Expo Sound Perú es una luz, una especie de energía optimista para entender que todos nos podemos levantar, nos genera un impulso emocional fuerte para toda la industria del arte y la cultura”, expresó el artista.

Omar Salgado enseñando el arte del luthier a sus alumnos.

Entérate de los talleres, clínicas y charlas gratuitas a través de Facebook (Expo Sound Música Perú) e Instagram (@exposoundperu). Para más información ingresa a: https://exposoundperu.pe/

¡Yaykukamuychik a Expo Sound Perú Bicentenario 2021!