La pareja que forman Fernanda Castillo y Erik Hayser es una de las más estables y fructíferas en el espectáculo mexicano. Los siete años de relación que mantienen y cuidan, y el hijo que tienen desde el 2020 son las mejores muestras. No obstante, como todo en la vida, para lograr algo se tiene que trabajar y ser constante: esa es la base sobre la que han cimentado su relación, la sonorense y el queretano. Propio de ello es buscar las virtudes y cualidades del otro antes que los defectos, costumbre que la actriz de “Destilando amor” pone en práctica.

Ambos se conocieron en 2014 en una función de teatro en la que Fernanda Castillo participaba junto al amigo de Erik Hayser, razón por la que el actor fue a la puesta escena y al verla quedó impactado. “Fue una sorpresa para mí, una sorpresa increíble. Yo fui a ver una obra de teatro donde estaba un amigo y llegué a ver la obra, cuando de pronto Fernanda salió al escenario y yo me quedé [haciendo un gesto de admiración] y me pregunté: ‘¿Quién es esa mujer tan hermosa que en la vida había visto?’”, dijo Hayser anteriormente al canal de Las Estrellas.

No obstante, la historia de amor tomó un tiempo en prender porque en aquel entonces Hayser tenía novia, pero la atracción entre ambos ya estaba hecha. Tiempo después en Estados Unidos, una amiga de Castillo hizo de cupido; de ahí en más no se volvieron a separar. Si quieres saber los pormenores de cómo y cuándo se dio la primera cita, INGRESA AQUÍ.

Erik Hayser y Fernanda Castillo suelen ser cariñosos en público (Foto: Fernanda Castillo / Instagram)

LAS CUALIDADES DE ERIK HAYSER QUE ENAMORAN MÁS A FERNANDA CASTILLO

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, la actriz de “Una mujer sin filtros” catalogó a Erik Hayser como “un hombre de los que ya no hay”, algo que le ha comprobado durante todo este tiempo que llevan juntos. Castillo señaló además que él era la persona indicada para ser el padre de su hijo.

“Es un caballero, pero es un hombre sensible. Es un hombre al que admiro, inteligente. Me ha dado certeza, estabilidad en la vida. Me ha hecho florecer. No me puedo imaginar una mejor persona como para tener un hijo que él”, expresó.

Consultada si espera que su relación sea para toda la vida, la protagonista de “Enemigo íntimo” indicó que “yo sí espero que sea para toda la vida, pero sobre todo espero que todos los días al levantarme, nos veamos y digamos: ‘¿Hoy todavía quieres? Sí, todavía quiero’, y que sigamos construyendo así hasta que seamos viejitos”.

ERIK HAYSER HIZO QUE FERNANDA CASTILLO DESEASE SER MADRE

Fernanda Castillo confesó que dentro de sus prioridades en sus planes de vida nunca estuvo el ser madre. No era algo que anhelase, pero sí Erik, razón por la que ella empezó a ver la maternidad con otros ojos y hoy se siente llena con su pequeño Liam.

“Ha sido muy cabrón, yo no creo que haya una cosa más difícil como persona y como pareja que tener un hijo. Te reta, te confronta, te saca demonios que no pensabas que tenías, te saca miedos que no pensabas que tenías, pero cuando lo veo, cuando nos veo a los tres, digo ‘todo vale la pena, todo lo volvería a hacer para que este niño estuviera aquí y para que fuera con él (con Erik)”, comentó.