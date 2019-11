Fernando Colunga fue por muchos años el galán de las telenovelas mexicanas. Ha sido protagonista de muchas historias de amor de Televisa y gozó de mucha popularidad durante la década de los 90 y 2000. Ahora el actor vive alejado de las pantallas y dice sentirse muy tranquilo al lado de su pareja.

El intérprete de 53 años siempre ha sabido cuidar su vida privada y nunca se le ha visto envuelto en escándalos. Tanto es la privacidad de la que goza que el actor no cuenta con redes sociales. Colunga, siempre ha procurado llevar una vida como cualquier mortal, sin la necesidad de contar con quien sale o que hace.

Fernando Colunga dio una entrevista para un programa de televisión en República Dominicana y habló de muchos temas sobre su alejamiento de las pantallas y la vida normal que lleva al lado de su pareja. Sin duda, estas revelaciones han sorprendido mucho a sus fans, ya que ha contado cómo se siente ahora que ya no es llamado para ser el galán de las telenovelas.

Fernando Colunga cuando protagonizó la telenovela "Pasión y poder" en 2016.

¿CÓMO ES PARA EL ACTOR YA NO SER GALÁN DE TELENOVELAS?

Fernando Colunga tiene mucho tiempo alejado de las pantallas y muchos indicaron que el actor estaba muy disgustado por que ya no era llamado para ser el protagonista de las telenovelas, pero el intérprete ha negado todas estas imputaciones.

Colunga ha dejado claro en la entrevista que es consciente que su etapa como galán joven ya pasó, así que no le causa ningún problema que ahora sea llamado para interpretar a el papá de la historia, como le sucedió en su última telenovela “Pasión y poder”.

“Uno tiene que aprender que todo tiene su tiempo. Hay papeles importantes para todos. Yo creo que simplemente uno tiene que estar ubicado y no decir ‘sabes qué yo quiero ser un eterno galán’ porque eso no existe, estos son ciclos. Yo tengo claro eso desde hace muchos años”, afirmó Colunga.

¿CÓMO ES LA VIDA DEL ACTOR ALEJADO DE LAS PANTALLAS?

Durante esta misma entrevista, Fernando Colunga ha dicho que trata de llevar una vida normal al lado de su pareja y no tiene por qué estar contando con quién está o que hace a través de las redes sociales, por esto es que no cuenta con ninguna.

“No es que yo no la quiero exhibir, yo vivo como cualquier gente, salgo a comer, a todos lados, voy al cine, hago todo, voy con mi pareja, vivimos una vida normal, lo que pasa es que no soy una gente que me gusta llegar a un lado y decir ‘aquí estoy o a mí me tienen que tratar así’”, se sinceró el también galán del inolvidable melodrama María la del barrio.

El actor ha contado que en muchas ocasione se ha topado con periodistas y siempre han respetado su decisión que no exponer su vida privada. Es tan buena la relación que tiene con ellos que los mismos hombres de prensa deciden no molestarlo mientras está con su pareja.

“Yo llego y me siento normal como cualquier otra persona y creo que gracias a eso, a ese cariño que yo le he dado a la gente y a la misma prensa me lo han dado de vuelta en cuanto al respeto a mi vida. Tú crees que no me encuentran de momento con mi pareja en algún lado o saliendo durante mi vida, ha pasado y me han dicho ‘sé que no te gusta, mejor no te tomo la foto’”, contó.

FERNANDO COLUNGA Y SU SUEÑO CON SER PAPÁ

Fernando Colunga ha confesado que aún no desiste de cumplir su sueño de casarse y convertirse en padre. Es un gran deseo que tiene desde que es joven y hoy a sus 53 años espera cumplirlo.

“Ahí está, yo nunca lo he dejado de lado, lo que pasa es que en verdad esto a veces es muy complicado. Yo no soy tampoco una persona la más sencilla del mundo evidentemente”, se sinceró.

“La gente creativa somos gente que tenemos una hiperactividad, que estamos siempre viendo qué más vamos a hacer y a veces esto se complica para una gente que no es muy cercana a este medio, a veces es difícil entenderlo, es muy difícil entender los horarios”.

Fernando Colunga siempre será recordado por su papel de “Luis Fernando de la Vega Montenegro” en “María la del barrio”. El actor de 53 años ha decidido llevar una vida normal a pesar de la popularidad que tiene y así se siente feliz.