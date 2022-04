El actor de telenovelas, Fernando Colunga, se ha caracterizado por sus papeles de galán, comprensivo y que siempre busca que el amor triunfe a toda costa. Así se hizo famoso con “María, la del barrio”, “La usurpadora”, “Alborada”, “Pasión”, entre otras novelas de los 90 e inicios de los 2000. Sin embargo, las facetas de los artistas tras bastidores son muchas veces poco conocidas y antagónicas al personaje que viene desarrollando en la ficción. Así ocurrió con Colunga, en palabras de su amigo Sergio Defassio.

MÁS INFORMACIÓN: La carrera que abandonó Fernando Colunga para convertirse en actor y galán de telenovelas

Sergio Defassio, que ha trabajado en papeles complementarios en diversas novelas mexicanas, como “Mi corazón tuyo”, “Cuidado con el ángel”, “Yo amo a Juan Querendón”, etc., charló con el programa “De primera mano” y allí detalló el comportamiento y personalidad de Fernando Colunga dentro de un set de grabación.

Defassio calificó a Colunga como alguien muy “físico”, ya que en lugar de simplemente interpretar las escenas de acción, él daba golpes reales y esto era una extensión de su verdadera personalidad, un tipo “de armas tomar”. Incluso confesó que más de un colega renunció al no poder trabajar con él.

Fernando Colunga ha vuelto a la actuación en una serie que produce Telemundo (Foto: Manuel Masalva / Instagram)

FERNANDO COLUNGA LE PEGABA DE VERDAD A SUS COLEGAS A LA HORA DE ACTURA

Sergio Defassio, que actualmente tiene 65 años, relató algunas anécdotas de cómo el comportamiento temperamental y físico de Fernando Colunga ocasionaba problemas. Su actitud hizo que más de un actor renunciase a las producciones porque no soportaba el trato del afamado artista.

“Antes que yo (en una novela), estuvo Pierre Angelo y tuvo que irse porque él realmente agarraba al actor, porque había escenas fuertes de violencia y lo aventaba contra la escenografía, entonces Pierre Angelo ¡se fue!”, aseveró Defassio.

No obstante, Pierre Angelo no fue el único perjudicado. “Había otro chico que no me acuerdo cómo se llama que está ahorita y ¡también se fue! Fueron como 2 o 3 actores que se tuvieron que ir porque Fernando es de armas tomar. Les pegaba de verdad”, señaló el amigo y colega de Colunga.

¿QUÉ HACE ACTUALMENTE FERNANDO COLUNGA?

El actor de 56 años ha vuelto a las producciones televisivas luego de 7 años de ausencia, aunque esta vez no para una telenovela, sino para una serie: “Historia de un clan”. La producción de Telemundo será una adaptación de la serie argentina que lleva el mismo nombre.

“El día y la noche… así podría definir esta nueva aventura. Espero que el público pueda disfrutar esta serie tanto como lo estamos haciendo todo el equipo detrás de este proyecto”, señaló Fernando Colunga antes de unirse a la producción de esta serie.