Fernando Colunga es uno de los actores más mediáticos en México debido a sus papeles en múltiples telenovelas, ya sea como bueno o como el villano más cruel. Su nombre y presencia es muy mediático, pero en la vida privada es todo lo contrario, ya que siempre ha tratado de manejarse en perfil bajo en sus relaciones amorosas.

Sobre su estado sentimental se sabe que el actor de “La usurpadora” está enamorado y en una relación algo estable, lo que se desconoce al respecto es la identidad de esa mujer que le ha robado el corazón y lo más probable es que ello se mantenga de esa manera, ya que así lo prefiere y sus motivos debe tener, pues no es alguien que, aparentemente, vaya a cambiar de opinión tan fácil.

Muchos seguramente se habrán preguntado por qué no da detalles de su vida amorosa o si está ocultando algo, por lo que ahora daremos respuesta a esas inquietudes, de acuerdo a lo que él mismo ha manifestado en una entrevista que le concedió a la periodista Mara Patricia Castañeda.

¿POR QUÉ FERNANDO COLUNGA NO DICE EL NOMBRE DE SU PAREJA?

En primer lugar, hay que recordar que Fernando Colunga no usa ninguna red social, así que ahí tiene un espacio menos para ventilar sus quehaceres. Y es que la mayoría de celebridades suele compartir en estas plataformas todo lo que hacen y hasta presumen a sus parejas y el tiempo que comparten en diferentes actividades.

Por otro lado, el actor reconoció que no ventila el nombre de su mujer debido a que ya aprendió del pasado, cuando se hizo pública una anterior relación y las cosas, paulatinamente, fueron desgastándose hasta que ese romance llegó a su final. Además, confesó que no busca colgarse de la fama de alguien más o que lo utilicen a él para ello.

“Yo tenía una muy buena relación, me iba muy bien, el día que se hizo pública se volvió un desastre, entonces aprendí de esa manera, pero además me di cuenta de que en todo ese proceso ni me dio más para la carrera, que no era el camino que yo quería tomar... utilizar a nadie ni que nadie me utilizara a mí para tratar de figurar, la verdad es que decidí que ese no era mi camino”, comentó en la entrevista.

Colunga hizo énfasis en que quiere disfrutar toda su felicidad en privado. “Este negocio es muy complejo, es un negocio que te demanda mucho, que te absorbe el alma, te absorbe el corazón, te absorbe un montón de cosas, entonces lo que me sobra de mi alma, de mi corazón es para mí, para mi mujer, es para disfrutarlo, pero nada más para nosotros. Entonces ves que dicen ‘es que debe tener algún misterio, algo esconde’, bueno está bien algo escondo pero no voy a tirar lo que es mío”, añadió.

¿QUÉ OPINA FERNANDO COLUNGA SOBRE SU PAREJA?

El actor de telenovelas tuvo unas muy buenas palabras para su mujer, resaltando el amor que tiene y cómo ella lo ha ido apoyando en su carrera, la cual suele ser muy complicada ante los ojos de cualquier persona.

“Me tratan muy bien y me aguantan, que no es tan fácil. Tú sabes que este negocio es demandante y cuando trabajas es difícil que alguien entienda la situación, afortunadamente mi mujer lo entiende y me apoya, que eso es lo más importante”, le dijo a la periodista.