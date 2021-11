El pasado 7 de noviembre una noticia causó gran impacto entre los cibernautas, el hermano de la famosa youtuber “Yuya” había confirmado la muerte de sus dos pequeños hijos. Tras una dura lucha por quedar embarazada, Pao Poulain daba la buena noticia de su estado de gestación en mayo de este año, sin imaginar lo que el destino le tenía preparado.

En 2016, el popular ‘Fichis’ y su entonces novia contrajeron matrimonio, tal como quedó retratado en el canal de YouTube que mantienen juntos llamado ‘Amor Eterno’. Varios años después de ese momento, los esposos anunciaron que venían intentando convertirse en padres sin mucho éxito, revelando que no solo habían invertido mucho dinero, sino que también estaba involucrada su salud mental.

Tras los últimos acontecimientos, muchos se preguntan quién es ‘Fichis’ y cómo empezó en las redes sociales; por lo que en las siguientes líneas conocerás todos los detalles.

¿QUIÉN ES FICHIS?

Sergio Castrejón, más conocido en el internet como ‘Fichis’, ganó popularidad por ser hermano de la creadora de contenido y empresaria Yuya. Sus primeras apariciones las realizó como invitado en el canal de la beauty blogger, hasta que decidió crear su propio espacio el cual llamó ‘Fichis in the house’. En ese entonces era un estudiante de la carrera de medicina pero se vio tentado por la creación del contenido digital.

¿A QUÉ SE DEDICA SERGIO CASTREJÓN?

El originario de Cuernavaca, Morelos, tiene 34 años y actualmente está enfocado al canal “Amor Eterno”, donde comparte su día a día y acontecimientos importantes en compañía de su esposa, Pao Poulain. A la fecha, el espacio cuenta con más de 3 millones de seguidores que han acompañado los momentos más importantes de su vida adulta.

LA PÉRDIDA DE SUS HIJOS

Uno de los acontecimientos más sintonizados por los cibernautas ha sido la noticia del embarazo de Paola, pues son muchos los años que esperaron por ese momento. Desafortunadamente, los gemelos que nacieron por cesárea inducida a los siete meses de gestación fallecieron el pasado 7 de noviembre, dejando desconsolados a sus progenitores, quienes sabían desde el inicio que su caso era considerado “de riesgo” .

“Hola, amigos, gracias a todos por sus mensajes que me han mandado, los he leído, me llenan el corazoncito. También quiero agradecer al Hospital de la Mujer a todos los médicos, las enfermeras , a la gente que se portó bien bonito con nosotros, gracias, se hizo todo lo que se pudo por nuestros babies. La neta hay muchos ángeles aquí y estoy muy agradecido con ellos porque sin ellos no sé qué hubiéramos hecho”, expresó el youtuber, para después añadir que se vienen momentos aún más difíciles.

“Ya mañana dan de alta a Pao. Nos toca mucho tiempo para sanar, nos tocan momentos bien perros, pero vamos a darle con todo. Gracias por estar en todo este camino. Los quiero mucho”, finalizó.