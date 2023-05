Uno de los aspectos más duros que dejó la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué fue el distanciamiento entre las familias. Ni el círculo cercano del exfutbolista ni los miembros más próximos de la colombiana lograron que la relación entre los famosos llegue a salvarse por completo. Sin embargo, entre todos ellos, el nombre de Tonino Mebarak es uno de los más importantes dentro del fin del romance entre la intérprete de “TQG” y el catalán de 36 años.

Aunque ya ha pasado casi un año desde que Shakira y Piqué oficializaran su ruptura, el destino parece juntarlos cada vez que puede. Ya sea por la mudanza de la colombiana a Miami o los rumores de una colaboración entre el español y Bizarrap, los caminos de los exnovios parecen estar volviéndose a juntar, pero esta vez ya no como los flamantes novios que fueron durante más de 10 años.

Ahora, cuando todos creían que la autora de “Pies Descalzos” iba a tener una vida alejada del escándalo en territorio americano, una denuncia por presunta evasión de impuestos parece imposibilitar el resurgir de Shakira en Estados Unidos: Hacienda reclama una fuerte deuda de varios millones de dólares que la cantante habría estado evitando en paraísos fiscales durante su estancia en Barcelona.

Shakira atraviesa un problema legal con Hacienda (Foto: Shakira / Instagram)

Y eso no es todo, pues la familia de Shakira también estuvo pasando por momentos difíciles luego de que Willian Mebarak, padre de la artista, ingresara a la clínica por una trombosis en una de sus piernas. Hechos que, sumados uno a uno, parecen haber mermado la felicidad de la “Loba” en su nuevo hogar en Miami.

No obstante, pese a todos los contratiempos, Shakira logró encontrar en Tonino, su hermano mayor, a su fiel escudero. No solamente fue el hombro que necesitó la exnovia de Piqué durante los momentos más lúgubres de su vida, sino fue ese apoyo emocional incondicional que jamás pidió, pero que siempre estuvo.

TONINO MEBARAK, EL HERMANO INCONDICIONAL DE SHAKIRA

De lo poco que se sabe acerca de Tonino es que siempre está dispuesto para apoyar a su hermana menor, sea del peligro de Miami o de las malas decisiones que pueda tomar la intérprete colombiana. De una forma u otra, él siempre ha sido una persona que busca el bienestar de Shakira y sus sobrinos, razón por la que ayudó a organizar la desvinculación total de la artista latina con Gerard Piqué luego de oficializar su ruptura.

El rol de Tonino Mebarak en la vida de Shakira fue vital tras su separación con Gerard Piqué (Foto: Shakixfan / Instagram)

Asimismo, Tonino siempre se ha visto involucrado en los detalles de la ruptura entre Shakira y Piqué para poder llegar a un acuerdo por la custodia de los niños, Sasha y Milan, así también como los planes de mudanza de su hermana hacia Estados Unidos.

Por si fuera poco, el medio hermano de la intérprete de “Te felicito” también ha sido un gran escudero ante la prensa, en especial, luego del escándalo que significó la broma de Shakira colocando una bruja en su antigua residencia en Barcelona con dirección a la casa de su exsuegra.

Shakira junto a su hermano Tonino Mebarak (Foto: Shakixfan/Instragram)

Durante sus días más oscuros luego de la ruptura con Piqué, el hermanastro de Shakira también fungió de chofer dentro de su vida. Era común ver el auto de la “Loba” siendo conducido por un hombre extraño de unos 50 años. ¿Quién era? Pues, nada más y nada menos que el querido Tonino.

De hecho, fue tal el cariño que tiene por la nacida en Barranquilla, que Tonino dejó todo en Barcelona, sea trabajo y amistades, para pasar tiempo con su hermana en Miami, lugar al que acudió durante los días de vacaciones por Semana Santa.

En pocas palabras, Tonino es ese hermano incondicional que nuestra cantante colombiana favorita posee en su día a día. Sea apoyo emocional, escudero ante los medios o hasta de abogado, Shaki sabe que la familia es ese refugio en el que siempre puede confiar.

¿QUIÉN ES TONINO MEBARAK?

Shakira tiene siete hermanos por parte de padre con quienes mantiene una buena relación. Uno de ellos es Tonino Mebarak, quien se ha convertido en una pieza fundamental en su carrera artística, ya que es su roadmanager, trabaja con ella y es una persona que la ha apoyado en los peores momentos.

Aunque la información no es muy detallada, se conoce que Tonino no es hijo de la misma madre que Shakira, pero esto no le ha impedido de llevar una relación cercana dentro del clan Mebarak.