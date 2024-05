CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de Juan Pablo Villalobos y adaptada por el ganador del Óscar Nicolás Giacobone, “Fiesta en la madriguera” (“Down the Rabbit Hole” en inglés) es una película mexicana de Netflix. La comedia dirigida por Manolo Caro narra la historia de Tochtli (Miguel Valverde Uribe), un niño inteligente que a simple vista lo tiene todo, y cuando no es así, su padre, Yolcaut Rodríguez (Manuel García-Rulfo), hace lo imposible para cumplir sus deseos. Sin embargo, su vida perfecta contrasta con las actividades criminales de su padre. ¿Qué pasa con padre e hijo al final de la cinta? A continuación, te cuento lo que pasó con los protagonistas.

El largometraje escrito por Nicolás Giacobone empieza con Yolcaut celebrando su cumpleaños con su padre y los empleados que trabajan en su enorme casa. El pequeño no tiene hermanos y no puede salir, por eso, su padre se encarga de proporcionarle cualquier cosa que necesite y desee. Además de amplios espacios, juguetes y disfraces, el niño tiene un zoológico con varios animales exóticos. Aunque agregó un hipopótamo pigmeo a su lista de regalos, Yolcaut no pudo conseguirlo a tiempo. Pero le promete que lo traerán pronto, ya que “Yolcaut lo puede todo”.

Tochtli recibe clases privadas de Mazatzin, un aspirante a escritor que también es amigo del pequeño. Mientras el protagonista de “Fiesta en la madriguera” se disfraza y finge ser diferentes personajes, es testigo de los negocios de Yolcaut, pero aún no comprende su verdadera naturaleza. No es consciente de que su padre es un narcotraficante, jefe del Cártel de Sinaloa.

Yolcaut (Manuel García-Rulfo) trata de mantener a Tochtli (Miguel Valverde Uribe) alejado de sus negocios en la película mexicana "Fiesta en la madriguera" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “FIESTA EN LA MADRIGUERA”?

Aunque Yolcaut controla al gobierno local, su negocio se ve amenazado cuando el nuevo gobierno mexicano lanza una operación sorpresa para localizar y capturar a los capos de la droga. Para evitar riesgos, el narcotraficante propone suspender sus operaciones por un tiempo, pero su socia Paula le recomienda seguir adelante con sus planes.

Por precaución, Yolcaut decide hacer un viaje con su hijo. De hecho, aprovecha para ir a Honduras y comprar los hipopótamos que Tochtli tanto quiere. Por supuesto, utilizan documentos falsos y se cambian los nombres, algo a lo que el pequeño no le cuesta mucho adaptarse debido a sus juegos.

Unos días antes, Tochtli encontró un un cuarto secreto y escondió una pistola en su mochila, la misma que saca durante el safari para imitar a su padre tratando de cazar. Cuando Yolcaut regaña a su hijo el niño le reprocha por tener secretos, así que el narcotraficante le explica que hay verdades que es mejor no decir. Más tarde, finalmente encuentran a los hipopótamos, los capturan y los preparan para llevarlos a casa.

Sin embargo, poco antes del viaje de regreso los hipopótamos pigmeo enferman y Yolcaut no tiene más opción que sacrificarlos a pesar de las súplicas de su hijo, quien le recuerda que “Yolcaut siempre puede”. Debido a su enojo, el protagonista de “Fiesta en la madriguera” se niega a hablar con su padre.

Tochtli (Miguel Valverde Uribe) y Yolcaut (Manuel García-Rulfo) buscando hipopótamos en Honduras en la película mexicana "Fiesta en la madriguera" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “FIESTA EN LA MADRIGUERA”?

Mientras el pequeño guarda silencio y se convierte en un samurai llamado Usagi, Yolcaut debe lidiar con los ataques del gobierno. Una llamada alerta al capo de las últimas noticias, algunos de sus subordinados fueron asesinados brutalmente. Poco después, las cosas parecen calmarse y Yolcaut presenta a su novia, Cuazalotl.

Una noche, Usagi se despierta debido a los gritos de su padre, quien está furioso por lo que Mazatzin escribió sobre él, sus negocios, sus subordinados y su casa. Aunque reveló la identidad de todos, no mencionó a Tochtli. Esa traición afecta tanto al pequeño que destruye el obsequio que su maestro le entregó en su último cumpleaños.

Cuando Tochtli perdona a Yolcaut, las cosas vuelven a la normalidad. No obstante, la actitud del narcotraficante sugiere que el gobierno está cerca de atraparlos. Por eso, se reúne con Paula para hablar de la seguridad del niño.

Durante la celebración de Año Nuevo, los militares irrumpen en su casa y se desata un violento enfrentamiento. Aprovechando que nadie sabe de la existencia de su hijo, Yolcaut envía a Tochtli Cuazalotl por un túnel secreto. La mujer lo pone a salvo y lo saca del país. “Fiesta en la madriguera” termina con Tochtli celebrando otro cumpleaños con una nueva familia y bajo el nombre de Timmy. La fiesta es interrumpida por la llegada de un enorme regalo, se trata de dos cabezas de hipopótamo. ¿Significa que Yolcaut está vivo?

Yolcaut (Manuel García-Rulfo), ¿está vivo al final de la película “Fiesta en la madriguera”? (Foto: Netflix)