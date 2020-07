Pedro Suárez-Vértiz compartió en su cuenta oficial de Instagram, un extenso y emotivo mensaje a todos sus fanáticos por la celebración del aniversario 199 de la independencia del Perú. El cantante centró su texto en los peruanos que radican fuera del país.

“Dios mío ¿Cuántos peruanos estarán extrañando su patria hoy? Es un sentimiento muy doloroso. Ningún peruano aguanta el estilo de vida unipersonal, de los norteamericanos y europeos, que trabajan todo el año, para solo ver a UN amigo en sus únicos 15 días de vacaciones. Están locos”, se lee al inicio del mensaje.

En su texto, el intérprete de “Un vino, una cerveza” hizo referencia a las diferencias entre los peruanos y los extranjeros. “(Los peruanos) somos demasiado sociables y encima añoradores. Al menos yo lo soy. Muchas veces me pregunto porqué nacimos con tanta añoranza. Nuestra riquísima comida tampoco ayuda mucho. Recuerdo abrir libros o cuentos de niño, y al ver las ilustraciones tan bonitas, solo quería meterme en esos dibujos y me imaginaba vivir dentro. Pero no se podía y me frustraba. Imaginen ahora a un peruano mirando la foto de su familia, que no ve hace 5 años, por estar luchando en otro país”, escribió.

Además, Pedro señaló que despertó pensando en esos compatriotas que viven en el extranjero que no se podrán reencontrar más con sus familiares que fallecieron a causa del coronavirus (COVID-19).

“La evocación de lo que no está́, es el primer paso para componer. Por eso escribí́ ‘Cuando pienses en volver’. Porque me moriría de la pena viviendo en otro país, sin poder regresar a mi tierra, como tantos peruanos sacrificados. Y muchos de ellos no se podrán reencontrar más con sus viejitos, o algún otro ser querido que tanto amaron, por la fatalidad del coronavirus. Eso me tiene muy pensativo hoy”, agregó.

Finalmente, el artista peruano deseo “felices fiestas patrias a todos los peruanos que todavía sueñan en volver. Lo harán hermanos, pronto, pronto, y serán muy felices. ¡Feliz 28 para todos y Arriba el Perú carajo!”.

