"El final del paraíso": ¿quién es el personaje que reaparece en "Sin senos sí hay paraíso" 4?

La cuarta temporada de "Sin senos sí hay paraíso" ("Without Breasts There Is Paradise" en inglés) volvió a las pantallas el pasado 13 de agosto. Desde su estreno, la exitosa telenovela de Telemundo que ahora se titula "El final del paraíso" no deja de sorprender al público con los giros de la trama y sus personajes.

La historia que protagoniza la reconocida actriz colombiana Carmen Villalobos crece en intensidad y emoción conforme avanzan los capítulos de la cuarta temporada. Especialmente ahora que El Titi, personaje interpretado por Gregorio Pernía, dejó de ser aliado de “Mano negra” y “La diabla” (Kimberly Reyes) y formó su propio cártel.

La salida del narcotraficante de “El cártel de las Babys”, que también integran Mariana (Stephania Duque) y “La demonia” (Elianis Garrido), marca el inicio de una feroz guerra entre narcos en la exitosa telenovela escrita por Gustavo Bolívar que promete dejar a los televidentes con la boca abierta.

“Yo le voy al bando de El Titi”, comentaba entre risas Carmen Villalobos este jueves a través de las redes sociales, mostrando así su claro apoyo como televidente al bando que lidera El Titi.

Precisamente, en este punto de la historia hizo su reaparición anoche un personaje que formó parte del universo de Catalina Santana hace diez años.

Se trata de Pablo Morón, el narcotraficante que hizo equipo con El Titi y Cardona en “Sin senos no hay paraíso” (2008).

La reaparición de este personaje, interpretado por el actor colombiano Alí Humar, dejó más que sorprendidos a los televidentes que tomaron con mucho agrado su participación en esta cuarta temporada.

Pablo Morón apareció en el capítulo del jueves pasado, nuevamente como el fiel aliado de El Titi. “No se pierdan el regreso de Morón hoy por El final de paraíso, como en las viejas épocas”, anunciaba emocionado Pernía a través de su perfil de Instagram.

Pablo Morón aparece en la "El final del paraiso". (Foto: Telemundo). Pablo Morón aparece en la "El final del paraiso". (Foto: Telemundo).

El regreso de Morón fue recibido por el público con los brazos abiertos. “Faltaría Cardona y sería como volver a mirar Sin senos no hay paraíso y bueno Marcial que murió en la otra temporada”, comentó emocionado un fiel seguidor de la telenovela.

“Esos tiempos donde estaban Cardona, Morón y El Titi mandando eran los mejores”, comentó otro fan de la producción de Telemundo.

Cabe señalar que las grabaciones de "El final del paraíso" comenzaron en 2018 y concluyeron a mediados de junio, y en esta ocasión, además de Colombia, se grabó en Las Vegas.

"El final del paraíso" es una producción de FoxTelecolombia para Telemundo Global Studios, que en su noche de estreno arrasó en las redes sociales por todo cuanto reveló en una sola hora.

La exitosa producción se transmite a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo.