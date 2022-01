Fırat Altunmeşe se hizo conocido internacionalmente por su papel de Demir, en la exitosa telenovela turca “Doctor milagro” (Mucize Doktor, en su idioma original). El actor estambulí, sin embargo, dejó la ficción de manera repentina, y aunque al comienzo no se dio explicaciones, todo hace indicar que decidió alejarse de las grabaciones debido a la ansiedad que le generó el aumento de casos de contagio de COVID-19.

Lamentablemente, el actor de “Doctor milagro” ha vuelto a ser noticia una vez más, en esta ocasión con algo que no está directamente relacionado con él, sino con su entorno más cercano. En concreto, con un familiar. Ali Murat Altunmeşe, su hermano de 42 años, falleció de manera trágica hace algunos días. ¿Qué pasó? A continuación, los detalles.

CÓMO MURIÓ EL HERMANO DE FIRAT ALTUNMEŞE

El hermano de Firat Altunmeşe sufrió un terrible accidente. Ali Murat Altunmeşe murió luego de caer desde el piso 11 del edificio donde vivía. Si bien las autoridades realizaron pericias en el lugar, aún no se definió si se trató de un accidente o si fue provocado, tampoco se ha confirmado si se trata de un suicidio.

Ali Murat Altunmeşe en "La espada de Barbaroslar del Mediterráneo" (Foto: Ali Murat Altunmeşe/Instagram)

Por ese motivo, el artista turco se mantuvo alejado de las redes sociales hasta hace unos días que decidió comunicar el porqué de esta decisión.

“Dejo de seguir a la mayoría de ustedes porque me di cuenta de que no están interesados en mí, sino en lo que sucedió. Esto no tiene nada que ver con el amor o el valor, pero si alguien se siente ofendido, dejé de seguirlo de inmediato”, escribió Altunmeşe en su cuenta de Instagram.

Ali Murat Altunmeşe también era actor como su hermano. El intérprete de 42 años tuvo una importante participación en la serie de televisión “La espada de Barbaroslar del Mediterráneo”, así como en otras ficciones de su país.

LA SALIDA DE FIRAT ALTUNMEŞE DE “DOCTOR MILAGRO”

Firat Altunmeşe logró una popularidad internacional tras su paso por “Doctor Milagro”; sin embargo, frente a la incertidumbre y las secuelas de la pandemia, el actor decidió alejarse de la exitosa serie y su personaje tuvo una abrupta salida de la historia.

El médico cirujano renunció de manera irrevocable al hospital Berhayar después de un momento crítico de accidente vehicular múltiple en el que sus dudas pusieron en peligro la vida de una paciente.

Demir le entregó una misiva a la secretaria Gülin para notificarle que dejada definitivamente el centro de salud. Su último trabajo y la empresa familiar lo terminaron por agobiar y decidió ponerle fin a todo, incluido a su relación con Acelya.

Así lo supo la joven al recibir la otra carta de Demir, donde le explica sus motivaciones para dejar para siempre el Berhayar y, en general, la manera en que replanteará su vida sin ella.