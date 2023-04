“El amor después del amor” viene mostrando pasajes importantes de la vida de Fito Páez. Además de conocer quién fue su madre y cómo fueron asesinadas su abuela y su tía, hay un punto que ha llamado poderosamente la atención de la audiencia. ¿Cuál? La relación que tuvo con Felipa, la empleada de su casa que contrató su padre para cuidar de él cuando era un niño.

Si bien, nos presentan algunas escenas que explicarían lo que sucedió entre ellos; lo cierto es que la confianza depositada en aquella mujer desapareció de un momento a otro, luego de que un suceso marcara para siempre la existencia del intérprete de “Dar es dar”. A continuación, te detallamos lo que pasó, pero antes te señalamos que la biopic del cantautor está disponible en Netflix desde el pasado 26 de abril de 2023.

¿CÓMO MUESTRAN A FELIPA EN “EL AMOR DESPUÉS DEL AMOR”?

En la serie se presenta a Felipa como la trabajadora del hogar que contrató Rodolfo Páez para que cuide de su hijo Fito cuando era un niño. Ya instalada en la casa de su familia, el pequeño siente mucha curiosidad por ella y decide espiarla, justo en el momento en el que se cambia.

La última vez que aparece en escena la mujer fue cuando le abre la puerta de su cuarto al menor. No se ve más. Posteriormente, él se entera de que ya no trabaja más en su vivienda.

Fito Páez se presenta durante el festival musical mexicano Vive Latino, en el Foro Sol de la Ciudad de México, el 18 de marzo de 2018 (Foto: Pedro Pardo / AFP)

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE ENTRE FITO PÁEZ Y LA EMPLEADA QUE DEBÍA VELAR POR SU BIENESTAR?

En una entrevista a Gatopardo, Fito Páez contó que en una ocasión, la empleada, que debía cuidarlo y velar por su bienestar, abusó de él.

“Yo he tenido experiencias con Felipa, una chica que me criaba. Un día se puso en pedo y se me subió encima y me violó (…). Siete, ocho años tendría. Es una situación que podría ser traumática para cualquier niño, porque es un chico violado”, manifestó.

¿QUÉ DIJO DE SU PRIMERA EXPERIENCIA SEXUAL SIENDO UN NIÑO?

El hecho de que haya tenido intimidad siendo un niño, lo marcó, pero no de una manera traumática, pues lo recuerda con cariño, tal como lo reiteró en la misma conversación.

“Yo lo viví con mucha alegría (…), yo tenía una intimidad de amor con ella. Por supuesto que pienso que podría ser una escena muy salvaje; sin embargo, para mí fue un despertar erótico hermoso. Es algo muy serio el sexo. Hay algo que se revela cuando te sacas la camisa. Es: ‘Ah, estábamos en un mundo civilizado, pero en bambalinas sucede esto’. Okey. A mí me gustan las bambalinas”, añadió.

Fito Páez responde preguntas durante una conferencia de prensa en Guadalajara, México, el 25 de noviembre de 2016 (Foto: Héctor Guerrero / AFP)

¿CÓMO REVELA ESTE PASEJE DE SU VIDA?

Fito Páez reveló el episodio que vivió con Felipa, después de que le contara al periodista de Gatopardo que durmió con su abuela Belia hasta que cumpliera 16 años.

Cuando le consultó si dormían en la misma cama, él indicó que sí, pero que no tuvo ningún problema erótico con ella, salvo el que vivió con su entonces nana.

¿POR QUÉ CONTRATARON A FELIPA?

Tras la muerte de su madre Margarita Zulema Ávalos, Fito, de ocho meses de nacido, quedó al cuidado de su padre, abuela y tía abuela; sin embargo, mientras crecía, él requería mayor atención, por lo que a su padre recurrió a una ayuda externa. Fue así que dieron con Felipa.