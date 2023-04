Tras la muerte de su madre cuando aún no había cumplido un año de existencia, Fito Páez quedó al cuidado de su padre, abuela y tía abuela, quienes le incentivaron y apoyaron en su amor por la música, todo marchaba bien hasta que cumplió 22 años, edad en la que el mundo se le vino encima luego de perder a la familia que tanto amaba. Si bien, el asesinato de sus “mamás postizas” lo dejó devastado y lo llevó a la depresión, un año antes sintió cómo una parte de su corazón y su alma se iba ante el fallecimiento de su progenitor.

Estos sucesos que marcaron la vida del artista argentino han sido reflejados en la serie “El amor después del amor”, disponible en Netflix desde el 26 de abril de 2023. Debido a los duros momentos que le tocó vivir en diferentes momentos, muchos se preguntan quién fue su padre Rodolfo Páez y de qué murió, interrogantes que responderemos en los siguientes párrafos.

Fito Páez durante su presentación en la Ciudad de México el 30 de abril de 2004, donde estuvo invitado en el festival de la palabra que se desarrolla en el país (Foto: Héctor Guerrero / AFP)

¿QUIÉN FUE RODOLFO PÁEZ, EL PADRE DE FITO?

Rodolfo Páez fue el padre del cantante Fito Páez. Él era un empleado administrativo jerárquico de la municipalidad y melómano. Se casó con Margarita Zulema Ávalos, con la que tuvo a la futura estrella musical el 13 de marzo de 1963. Aunque su felicidad era plena, a los ocho meses de existencia de su hijo, su esposa murió, por lo que se quedó al cuidado de Fito, quien también recibió el amor de su abuela y tía abuela.

Debido a que su pequeño estaba creciendo, el señor Rodolfo buscó a una persona que ayudara con su crianza, fue así que dio con Felipa, pero al poco tiempo dejó de trabajar con ellos, luego de un suceso que la involucró con el nene.

Fue él quien lo metió en el mundo de la música y pasión por el arte. Cada sábado salía con su hijo a comprar discos e iban al cine.

Durante una entrevista con la revista Rolling Stone en 2008, Fito Páez contó algunos recuerdos de su infancia al lado del hombre que lo cuidó desde que nació. “El llevaba la Municipalidad en Rosario y revisaba los expedientes. Yo leía el expediente y él se fijaba si la copia de él estaba bien; y mientras tanto, se cargaba el tocadiscos con [Antonio Carlos] Jobim, con [Frank] Sinatra, con [Roberto] Goyeneche, con [Aníbal] Troilo, con Oscar Peterson, con [Claude] Debussy”, señaló.

El artista argentino junto a su padre. Esta es una publicación que hizo el Día del Padre en 2022 (Foto: Fito Páez / Instagram)

¿DE QUÉ ESTABA ENFERMO EL PAPÁ DE FITO PÁEZ?

En la serie de Netflix, no mencionan exactamente de qué estaba enfermo el papá del intérprete de “Dar es dar”, aunque al parecer tenía asma porque en varias escenas lo vemos con un inhalador.

El momento que dejó impactados a todos se dio cuando se muestra al señor Rodolfo Páez postrado en una cama, tenía muerte cerebral.

¿CÓMO MURIÓ RODOLFO PÁEZ?

En entrevista con Gatopardo, Fito Páez se refirió a los últimos minutos que vivió al lado de su padre, aunque al inicio no iba a ir a verlo, la insistencia de uno de sus familiares hizo que se presentara delante de él.

“El Luna Park fue el 6 de diciembre y mi papá muere el 23. Él estaba ya muy enfermo. Mi tío Carrizo, el esposo de mi tía Charito, me llama y me dice: ‘Rodolfo, se está muriendo tu padre, vení para Rosario’. Y no le doy bola. A las dos horas me vuelve a llamar: ‘Se está muriendo tu padre, man, venís ya para acá’ y terminé yendo. Cuando llego pasó una cosa muy hermosa. Era mi papá. Entonces, pum, lo abrazo y siento un pequeño temblor, y cuando me retiro veo una lágrima. No tenía actividad cerebral, pero el cuerpo registró algo y largó una lágrima. Y a la media hora falleció”, manifestó.

Fito Páez se presenta el 7 de abril de 2012 en Buenos Aires (Foto: Hernán Nersesian / NA / AFP)

FITO PÁEZ RECUERDA A SU PADRE

El 19 de junio de 2022, con motivo del Día del Padre, Fito le dedicó en Instagram un emotivo mensaje al hombre que le dio la vida.

“Don Rodolfo Páez fue un padre noble y amoroso. Espero repetirme en eso con mis hijos. Extraño mucho al viejo. Me mostró las músicas, los libros y las películas. Me compró mi primer piano eléctrico y me llevó a regañadientes a la cancha de Rosario Central. Conservador en sus formas fue un hombre libre a su manera. Elegante y draculeano. Sus ojos revelan su profunda melancolía. Tuvo sus motivos. Falleció el 23 de diciembre del 1985″, comenzó escribiendo.

“Desde ese entonces intenté hacerme de padres putativos para seguir adelante. Craso error. Mi padre fue irremplazable. La cámara de comercio determina que hoy es el Día del Padre y todos aceptamos la consigna. En mi caso, creo que algo bueno debe haber allí y me sumo a los festejos deseándoles a todos los seres humanos que hayan tenido un padre como el mío y a los que vendrán tenerlo en el futuro. ¡Feliz día papá!”, finalizó.