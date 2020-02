Flavia Laos y Patricio Parodi son una de las parejas más populares y sólidas del mundo del espectáculo. Desde que comenzaron su romance, los jóvenes artistas comparten a través de sus redes sociales varios momentos especiales de su relación: viajes, salidas y su día a día con sus amigos. Incluso abrieron un canal de YouTube en el que ambos cuentan sus anécdotas personales, momentos divertidos y todo sobre su historia de amor.

La buena química de la pareja los ha convertido en los favoritos de la farándula. Sin embargo, tras un viaje de ensueño a las islas caribeñas y una falsa pedida de mano, los influencers dejaron de publicar contenido juntos. Esto ha despertado los rumores de una posible separación.

Las alarmas se encendieron cuando dieron a entender que todo había acabado entre la pareja, pues en la presentación de Patricio Parodi de ‘Esto es guerra’ lo anunciaron con la frase: “está como dice la canción, soltero y sin compromiso”. Sin embargo, el capitán de ‘EEG’ decidió aclarar todos los rumores y habló fuerte y claro.

“Yo estoy con Flavia, yo sigo con Flavia. Hay veces que yo no subo cosas con ella y es porque cada uno está metido en lo suyo. (...). Hay muy poco tiempo que tenemos y ese poco tiempo es para vernos. Cualquier pareja tiene problemas, pero yo no tengo que grabar mi historia para contarlos", comentó Patricio.

De esta forma, el popular chico reality despeja los comentarios que afirmaban en fin de la relación con Flavia Laos. Pero, ¿cómo nació esta historia de amor? ¿dónde se conocieron? Aquí todos los detalles de esta romántica historia.

Patricio Parodi aclara rumores sobre el fin de su relación con Flavia Laos (30/01/2020)

FLAVIA LAOS Y PATRICIO PARODI, ¿CÓMO SE CONOCIERON?

Flavia Laos y Patricio Parodi hicieron pública su relación en octubre de 2018, compartiendo con sus seguidores la noticia que se convirtió en tendencia en las redes sociales. El inicio de su romance se dio durante un viaje que realizaron juntos en octubre de ese año a Colombia, lugar donde además celebraron el cumpleaños del integrante de ‘Esto es guerra’.

La primera en hacerlo fue Flavia Laos, quien publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece riendo junto a Patricio Parodi, mientras ambos sostienen en sus manos unas bebidas, y acompañó la imagen con un romántico mensaje.

“Un brindis por los momentos increíbles que hemos pasado, por las sonrisas que me has sacado, las bromas que nos hacemos, las locuras, y por lo bien que nos entendemos. Es lindo crecer al lado de alguien que te complemente bien. Ahora puedo decir que el tiempo de Dios es perfecto y le doy gracias por ponerte en mi camino una vez más. Love you Mor!!!”, escribió Flavia Laos.

Asimismo, Flavia Laos mostró, a través de su Instagram Stories, la sorpresa que le preparó Patricio Parodi en esta fecha especial, y compartió una imagen junto a la que colocó el siguiente mensaje: “Tengo al mejor enamorado del mundo. Te amo @patoparodi18”.

Patricio Parodi le preparó una romántica sorpresa a Flavia Laos por su primer mes juntos. (Foto: Instagram/ Flavia Laos)

Desde que iniciaron su romance, la pareja comparte continuamente lo que realizan durante el día, desde un simple almuerzo hasta sus proyectos profesionales. Aunque algunos usuarios pronosticaban que ambos durarían poco tiempo, lo cierto es que han sabido fortalecer su romance poco a poco.

A lo largo de 2018, la joven pareja supo manejar subidas y bajadas con la mirada atenta de miles de seguidores y de todos los medios. Y el 2019 lo recibieron enamorados, recargados de buena energía y convencidos de que, a pesar de moverse en un mundo regido por la inmediatez, están dispuestos a caminar a paso lento y seguro para lograr una relación sólida y duradera.

En diferentes entrevistas, la pareja ha contado detales íntimos de su relación: Flavia Laos confesó que cuidan muy bien su relación. “Por lo general, pasamos mucho tiempo juntos. Entrenamos temprano –a los dos nos encanta entrenar–, almorzamos y, si es día de semana, él se va a “Esto es guerra”. Luego nos vemos en la noche y normalmente nos quedamos viendo series o películas. Los fines de semana nos gusta hacer un roadtrip o salir a tomarnos fotos. Nos hacemos sesiones: él me toma fotos a mí o yo a él. Todo lo que ves en Instagram son fotos que nos hemos tomado el uno al otro”, dijo en una entrevista para 15minutos.

Sobre lo expuesta que está su relación antes los medios, la actriz dijo que Patricio Parodi la cuida ante los medios. “Con todo lo que hemos pasado, hemos aprendido a evadir los comentarios negativos y enfocarnos en lo positivo. A veces, cuando no tienes un buen día, los comentarios negativos te pueden tirar abajo, pero por lo general trato de no hacer caso. Yo sé quién soy y nadie me va a hacer creer cosas que no son ciertas sobre mí”, explicó.

Desde el 2018 hasta ahora la pareja se mantiene unida pese a los comentarios y críticas que reciben, ambos tratan de pasar más tiempo juntos pese a sus recargas agendas y proyectan mucho picardía y romance.

Hace unos días, Patricio Parodi aseguró que su relación con Flavia Laos continuaba bien. “Nosotros estamos felices, ahora estamos enfocado más en el campo laboral, no tengo mucho tiempo, pero seguimos obviamente. Hay un distanciamiento, pero no hay por qué especular”, dijo el ‘guerrero’.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina tuvo que calmar a Yahaira Plasencia antes de la entrevista. (Magaly Tv. La firme)