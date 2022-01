Juan José Origel es un actor y conductor de programas reconocido en la televisión mexicana por su participación en la pantalla chica. Uno de sus trabajos más populares fue en el show “La oreja”, donde compartió set con grandes periodistas como Verónica Gallardo y Flor Rubio.

Desde 2002 hasta el 2009, Origel fue parte del programa que buscaba hacerle competencia a “Ventaneando” y aunque todo parecía ir viento en popa, con el tiempo se reveló un video que acabó con la buena relación que decían tener los conductores.

El contenido del material audiovisual que destapó el escándalo entre Flor Rubio y Pepillo Origel fue tan grave que terminó en los juzgados, dando este 13 de enero un resultado favorable para una de las partes.

Juan José Origel es un presentador, periodista, actor, cantante y productor mexicano (Foto: Pepillo Origel / Instagram)

¿POR QUÉ SE PELEARON FLOR RUBIO Y PEPILLO ORIGEL?

La historia se remonta al 2016, cuando se dio a conocer un video en el que Juan José Origel emite insultos misóginos hacia la periodista Flor Rubio, donde afirma que esta se relacionó con hombres importantes para avanzar en su carrera.

Tras escuchar lo dicho por su colega, Rubio expresó en su programa de radio que no podía creer que alguien a quien siguiera fuera capaz de referirse así de ella y difamarla. Por esa razón, decidió demandar a Origel, acusándolo de daño moral.

ASÍ LE AFECTÓ A FLOR RUBIO

Rubió reveló que se enteró del escándalo una tarde en la que cuidaba a su madre, pero no fue hasta la medianoche en que empezó a recibir muchos mensajes y notó la magnitud del problema. Este evento la hizo víctima de críticas y todo tipo de comentarios negativos:

“Tú no sabes la cantidad de insultos que yo recibí. La publicación fue cercana al Día de las Madres. La ola de insultos, de burlas, de ‘ahora entiendo porqué estás donde estás’. Era apabullante y se convirtió en una batalla para mi”.

Al sentir todo el ataque de los internautas, supo que no podía quedarse de brazos cruzados y decidió poner una demanda, no como parte de una venganza, sino como la forma “correcta de levantar la mano y decir ‘esto no se debe hacer’”. Es así como puso un amparo, ya que la publicación del audio violaba su privacidad.

SE VIERON EN EL JUZGADO

En el 2017, los ex compañeros se vieron después de tiempo en los juzgados y en la primera instancia civil el fallo benefició a Flor Rubio. Dos años después, la demanda de la periodista llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual le otorgó finalmente el fallo definitivo.

“Por mis hijos y por las mujeres de este país que vienen detrás de mí y que pueden ser igualmente violentadas, creo que esto va a asentar un precedente para que no siga ocurriendo”, expresó la periodista.

¿QUÉ DICE ORIGEL?

El conductor no ha hablado sobre el tema en sus redes sociales ni ha dado entrevistas. Lo último que se sabe de él son las publicaciones motivacionales que ha realizado en su cuenta de Instagram y Twitter, donde acumula más de 700 mil seguidores.