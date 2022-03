Una de las voces más potentes y encantadoras de México es, sin duda, la de Ángela Aguilar, la cantante de 18 años que viene labrando su espacio en la industria musical desde una edad muy temprana, siempre bajo la supervisión de su padre, el también intérprete Pepe Aguilar.

La nacida en Los Ángeles, California, proviene de una familia de artistas liderada por sus difuntos abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre, esta última es considerada una de las mejores cantantes del país azteca, así como una gran actriz, llegando a participar en más de setenta largometrajes, casi siempre como estrella principal.

De esta manera se formó la dinastía Aguilar, integrada por las voces más armoniosas de México. Fue el 25 de noviembre del 2020 que la matriarca falleció, dejando un enorme vacío en el público y en casa; sin embargo, antes de partir le dedicó unas sabias palabras a su nieta más joven, momento que quedó retratado para la eternidad.

Ángela Aguilar es poseedora de una de las voces más potentes y encantadoras de todo México (Foto: Ángela Aguilar / Instagram)

EL ÚLTIMO CONSEJO QUE LE DIO FLOR SILVESTRE A ÁNGELA AGUILAR

Gracias a un video que se ha hecho viral en los últimos días a través de las redes sociales se ha podido conocer el importante consejo profesional y personal que le dejó la “Reina de la canción Mexicana” a su última nieta. En el material audiovisual se escucha a Ángela interpretar a capela una canción para su abuela, quien al finalizar la toma del brazo y le ofrece unas palabras.

Flor silvestre le deseo que Dios la cuide siempre y que todas las interpretaciones que realice sean con amor; así mismo, le aconsejó que sus melodías estén cargadas de mucho sentimiento.

Flor Silvestre falleció el 25 de noviembre del 2020 (Foto: El Intransigente América)

La respuesta de Ángela Aguilar

Ante el dulce mensaje de su abuela, la nieta de “El Charro de México” respondió con un toque de humor y le aseguró que para lograr ese resultado primero tendría que estar enamorada, sentimiento que por esos años al parecer aún no había experimentado.

¿ÁNGELA AGUILAR TIENE NOVIO?

La heredera de la familia Aguilar habló sobre su situación sentimental durante una entrevista para Univisión con el periodista David Valadez. Ahí confesó estar “súper enamorada”, aunque fue clara en precisar que está enamorada de la vida y de su música, debido a que por ahora ha decidido enfocarse únicamente en su carrera musical. Así mismo, señaló que actualmente no ha pensado en dar mayores detalles sobre su vida amorosa.

“Para tener algo de desamor, hay que tener amor primero. Cuanto tenga un novio por ahí, no lo voy a publicar, nunca van a saber, incluso puedo tener uno ahorita y no lo sabrían. Yo creo que hasta cuando esté casada, ya, ok, ya diré ‘este es mi esposo’, pero nunca en la etapa de novios”.