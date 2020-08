En pleno boom de las telenovelas juveniles en Latinoamérica, apareció desde Argentina “Floricienta” , ficción que se estrenó en 2004 y que fue protagonizada por Florencia Bertotti, quien interpretaba a una chica espontánea, con un look particular y con mucho amor para dar a sus seres queridos. Pasó poco para que la producción argentina se convirtiera en una de las más vistas en la región. Sin embargo, tras dos temporadas, salió del aire en diciembre de 2005.

Más 15 años después, “Floricienta” volverá a las pantallas argentinas el 24 de agosto a través de Telefe. Así es, los 361 capítulos de la exitosa telenovela de Cris Morena está lista para volver a la memoria de una generación entera de jóvenes que seguían tarde a tarde la historia de Florencia Fazzarino en la mansión de los Fritzenwalden.

En ese marco, se supo que previamente al regreso de la historia a la TV, la productora Cris Morena tenía planeado realizar una nueva versión de la serie, que incluía a casi el reparto completo de actores de la primera adaptación. Sin embargo, Florencia Bertotti rechazó la propuesta. ¿Por qué? La misma actriz desveló los detalles al respecto.

“Floricienta”, ficción que se estrenó en 2004, fue protagonizada por Florencia Bertotti (Foto: El Trece)

¿POR QUÉ FLORENCIA BERTOTTI NO VOLVIÓ A SER FLORICIENTA NUNCA MÁS?

En una entrevista con Radio Mitre de Argentina, la actriz habló por primera vez del retorno de “Floricienta” a la televisión y contó por qué se negó a volver a protagonizar la telenovela juvenil.

“Estoy muy contenta con este retorno de ‘Floricienta’. Me reflota un montón de cosas. En todos estos años, no paso un día sin que sienta el cariño de la gente por el programa. Esto pasó hace 15, 16 años. Yo creo que es tan fuerte desde lo aspiracional y le tengo fe por ese lado. Ojalá que pueda llegar a los chicos como llegó en aquel momento”, manifestó la interprete argentina sobre el regreso de la historia.

Sobre lo que significó “Floricienta” para ella, Bertotti dijo que “fue espectacular en su momento y marcó mi vida de una manera positiva y especial”. Pero sobre su regreso a la historia agregó: “Cuando se habló de volver a hacerla, yo dije ´no, esto fue perfecto así, no hay que tocarlo, ensuciarlo, no hay que pedirle más de lo que ya fue, nunca me imaginé´”.

Más 15 años después, “Floricienta” volverá a las pantallas argentinas el 24 de agosto a través de Telefe (Foto: El Trece)

“Me dio mucha alegría. Hace varios meses hablé con Cris Morena y me dijo que estaba la idea dando vueltas. El hecho de que Telefe lo tuviera en cuenta quiere decir que es un programa que está vigente. Se fue dando todo. Pese a no haberlo soñado, me parece que es un lindo programa para acercarle a la gente”, puntualizó.

Asimismo, durante la entrevista, la actriz agradeció que 16 años después de haber llegado a las pantallas de varios países de Latinoamérica, los fans aún le guardan mucho cariño y admiración, pese a que decidió no regresar con el personaje. “No tengo más que palabras de agradecimiento para con la gente. A veces uno no es consciente de lo que se generó en cada persona que veía el programa. Está anclado a un lugar romántico del pasado que ya no puede volver. Eso que quedó nos dejó marcados a todos. Eso es algo espectacular. No me deja de sorprender”, finalizó.

La historia original de Cris Morena estuvo inspirado en "La Cenicienta" (Foto: El Trece)