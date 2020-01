Florencia Peña es una de las actrices más populares de Argentina. La intérprete de 45 años ganó popularidad al participar de la telecomedia “Casados con hijos”, “Poné a Francella”, “La niñera”, entre otras producciones. Hoy es una de las figuras más reconocida del mundo del espectáculo internacional y tiene millones de seguidores.

Por su larga trayectoria en la actuación, la actriz argentina ha recibido múltiples premios consagrándose como una de las más influyentes del medio artístico. En una reciente entrevista, Florencia Peña hizo un repaso de su carrera actoral, su vida personal, cómo afronta las críticas en las redes sociales y dio detalles de la famosa cirugía que se realizó cuando tenía 18 años.

A la corta edad de 7 años, se la vio por primera vez en el programa infantil Festilindo (Foto: Instagram)

Tras regresar de sus vacaciones entre México y Cariló, Peña se refirió a su gran presente personal y profesional. “Estoy en un momento muy feliz de mi vida. Con mucho trabajo, con mis hijos creciendo”, expresó muy contenta.

En cuanto a su relación con sus hijos mayores, agregó: "Ellos aprendieron a convivir con mi fama, con esta mamá con personalidad y libertad. Tienen mucho humor y me aceptan como soy. Esta es la madre que les tocó", bromeó entre risas.

Sobre su relación con Ramiro Ponce de León, la reconocida actriz confesó que con su pareja tienen ganas de casarse pero “no hay tiempo”. A demás, aclaró cómo es la relación con el padre de sus hijos, Mariano Otero.

"Con mi ex tenemos una gran relación. Es importante llevarse bien porque vas a estar ligado para siempre. Somos muy parecidos en cuanto a cómo decidimos criar a los chicos", señaló.

Por su larga trayectoria en la actuación ha recibido múltiples premios tales como tres Premios Martín Fierro (2003, 2004 y 2005) por sus actuaciones en Disputas, La niñera y Casados con Hijos respectivamente (Foto: Instagram)

Con un perfil muy activo en las redes sociales, Peña también opinó sobre las críticas que recibe a diario. “Me lo tomo con humor. Ahora ya contesto y me divierte. Es un trabajo que tuve que hacer y siento que es una batalla que gané. Las mujeres que trabajamos en los medios recibimos muchos ataques o críticas y que no te afecten es positivo. Hay que relajarse y hacer la de uno, el límite siempre es no dañar a otros”, dijo.

También reconoce que se toma con humor este tema después de varios años de terapia. A raíz de esto, la actriz recordó sus años de adolescencia cuando decidió operarse las mamas debido a la presión que sentía en el medio.

"Estaba incómoda físicamente, pero creo que la mirada del medio y del hombre me condicionó mucho. Quizá si hubiera tenido la cabeza de hoy no me hubiese operado. Tenía 18 años, era muy chica. Pensaba que no iba a poder ser una actriz reconocida con tantas lolas", reveló por primera vez sobre su época como "la pechocha".

En 2002, condujo La Banda de Cantaniño" en Telefe, y al año siguiente fue co-conductora junto a Marley de El Show de la Tarde (Foto: Instagram)

A demás, confesó que sufría de mucho acoso sexual en la calle. "Lo llevaba re mal. Recibía muchas cosas en la calle que no podía manejar. Son imposibles de repetir. Lo naturalicé. Yo me tapaba porque no podía hacer dos cuadras con la remera ajustada. Me angustiaba mucho”, agregó.

“Fue muy doloroso, la operación duró cinco horas. Yo sentía que para ser una actriz reconocida y respetada no iba a poder con ese tamaño. Hoy me la re banco, pero en ese momento fue difícil. Hoy veo que lo que soy como artista no lo define mi cuerpo", explicó.

Florencia Peña disfrutando de sus vacaciones en familia (Foto: Instagram)

Luego contó que un colega se excedió con ella: "Yo fui muy acosada, tuve un episodio bastante complicado con un actor. Me tocaba y yo lo naturalizaba. Era re chica. Lo saqué por el lado del humor. Se nos critica acerca de por qué ahora hablamos y antes no".

Por último, recordó el episodio que vivió en Salta en el 2018: “Estaba en la calle y un señor me dijo barbaridades. Lo seguí, le dije que bajara la ventanilla y le pedí que nunca más haga eso. No solo a mí, a ninguna mujer. Se disculpó y me fui contenta porque antes no lo hubiéramos hecho”.

