A 14 años de su último capítulo en diciembre del 2005, la telenovela “Floricienta” continúa vigente en el corazón de millones de fanáticos. La ficción argentina, producida por Cris Morena, fue protagonizada por Florencia Bertotti, Juan Gil Navarro y Fabio Di Tomaso, convirtiéndose en un fenómeno internacional.

En 2004, el actor argentino Juan Gil Navarro protagonizó junto a Florencia Bertotti la primera temporada de la ficción en la que se puso en la piel de Federico Fritzenwalden, a quien Florencia -así se llamaba en la telenovela- le decía “Freezer”.

Juan Gil Navarro dio vida a Federico Fritzenwalden en la popular telenovela juvenil. Foto: Disney Argentina.

Han pasado los años, pero el público no olvida, sobre todo, la muerte de uno de sus personajes principales, Federico Fritzenwalden. Así es como una fanática de “Floricienta” se lo hizo saber al actor Juan Gil Navarro y generó un divertido momento en Twitter.

Agos Cesarini, una usuaria de la red social, se cruzó en el transporte público con Juan Gil Navarro, actor a quién admira. Sin embargo, no se animó a saludarlo pero escribió un divertido tweet que el actor terminó contestando.

Juan Gil Navarro y Florencia Bertotti, protagonistas de "Floricienta". Foto: Disney Argentina

“Estoy viajando en el Subte con Juan Gil Navarro y yo tipo: 'Hola, estoy enamorada de vos hace años y lloré cuando te moriste”, le escribió a través de Twitter.

“¡Agos querida! Te prometo tres cosas: que lo del amor ya se te va a pasar, que voy a intentar no morirme más y que la próxima nos saludamos”, contestó el actor Juan Gil Navarro generando furor en Twitter.

Captura de pantalla Twitter.

Inmediatamente, los fanáticos de “Floricienta” enloquecieron con la divertida conversación en Twitter. Finalmente, Agos Cesarini escribió: “Ahora que me respondiste no se me pasa más. Estoy esperando a la próxima entonces. ¡Gracias por responder!”.

Captura de pantalla Twitter.

Como se recuerda, “el Freezer” falleció en un accidente pero su alma se alojó en el cuerpo de “El Conde” (Fabio Di Tomaso), quien llegó para enamorar a “Floricienta” en la segunda temporada de la telenovela.

En una de sus últimas entrevistas, Juan Gil Navarro contó en diálogo con Confrontados la razón por la que decidió dejar de interpretar a su personaje en la serie de Cris Morena. “Mi salida tuvo que ver con que yo elegí hacer otra cosa (‘Hombres de honor’), no con un conflicto. A fin de año dije: ‘me quiero ir a hacer otra cosa’”, señaló.