La película Focus: maestros de la estafa ocupa desde hace unos días el primer lugar de preferencias de los usuarios de Netflix en varios países del mundo. Y no es de extrañar pues como protagonistas tiene a Margot Robbie y Will Smith, dos verdaderas luminarias de Hollywood que unieron talentos para realizar esta entretenida comedia llena de aventuras, suspenso, acción y, también, romance.

Sin embargo, cuando vemos algo tan impactante en el cine, pocas veces reparamos en el proceso previo de realización, y mucho menos en cómo los actores en pantalla llegaron hasta ahí. Así que vale la pena repasar cómo la nominada al Oscar Margot Robbie logró el rol protagónico del largometraje y, desde ya te decimos, que no la tuvo fácil y pasó las de Caín.

LA ODISEA DE LLEGAR AL CASTING

Por muchas anécdotas que hayas leído sobre cómo los actores viven el proceso de selección para las películas, te aseguramos que lo que pasó Margot Robbie para ‘Focus: maestros de la estafa’, está en otro nivel. En una entrevista a la revista Entertainment Weekly, la actriz australiana contó que, cuando recibió el llamado para el casting, se encontraba a muchos, muchos kilómetros de Nueva York. “Estuve en un viaje de mochilera durante una semana con mi hermano en una isla en las afueras de Croacia", contextualiza.

“Fueron las 24 horas más locas de mi vida porque había estado nadando, regresé al hospedaje a las 6 a.m. y no dormí. Enciendo mi teléfono y tenía varios mensajes: 'Quieren que hagas una audición Focus: maestros de la estafa. Tu vuelo sale esta noche. Solo hay un catamarán (embarcación) hacia el continente y sale en 20 minutos”, recuerda. La presión estaba a mil porque, con una mala noche encima y en una isla remota, Margot Robbie debía cruzar un continente y dar lo mejor para el casting de una película junto a Will Smith.

Y la odisea para Margot Robbie recién comenzaba. “Así que agarro mis cosas y salgo corriendo y tomo el catamarán, tomo un autobús al aeropuerto, llego al aeropuerto y espero seis horas. Vuelo a Francia y espero otras seis horas. Vuelo a Nueva York, y cuando llego ahí, me doy cuenta que han perdido mi equipaje. Mis zapatos estaban mojados, mis pantalones cortos de estaban húmedos y no tenía maquillaje ni ropa", cuenta.

ODIÓ UN POCO A WILL SMITH

El complicado trayecto había puesto de un obvio mal humor a Margot Robbie de cara al casting. Ella calcula que había tenido tan solo seis horas de sueño en los últimos dos días... pero aún faltaba la cereza del pastel: Will Smith iba a llegar tarde. “Él entra y dice: ‘lo siento, llego tarde, vengo de Queens’. Y miro a Will y me digo: ‘¿Sí? Bueno, yo vengo de una isla frente a Croacia y estoy aquí a tiempo’”, recuerda.

Sin embargo, tanto trajín y adrenalina parece que finalmente jugaron a favor de la actriz pues los realizadores de ‘Focus: maestros de la estafa’ quedaron encantados con su casting. “Cuando me contrataron dijeron que les gustó mi audición. Pensé, ‘¿Así que conseguí el trabajo porque parecía una mierda y llamé a Will Smith un idiota?’ Funcionó bien. Actué al 101%, supongo”, finaliza.

¿DE QUÉ TRATA “FOCUS”?

La película que hoy ocupa el primer lugar de las preferencias en Netflix es del 2015 y nos cuenta la historia de un veterano estafador que acoge a una atractiva joven bajo su protectorado, pero las cosas se complican cuando ambos comienzan un romance.

Todo comienza cuando Nicky (Will Smith), un consumado maestro de la estafa, se enamora de Jess (Margot Robbie), una novata en el oficio. Mientras le enseña los trucos del trabajo, ella desea estrechar demasiado los lazos con Nicky, y éste rompe de repente la relación. Tres años más tarde, la mujer que había encendido una llama en él, convertida en una mujer fatal, reaparece en Buenos Aires en un circuito de carreras en el que hay apuestas muy elevadas.

