A partir de este sábado 5 de setiembre, llegan nuevos estrenos a Fox Premium que podrás disfrutar en una cartelera inolvidable y que aquí te mostraremos.

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE – “PROYECTO GÉMINIS”

De la mano del dos veces ganador del Premio Oscar®, Ang Lee (“Life of Pi”), llega a la pantalla de FOX Premium “Proyecto Géminis”, el innovador thriller de acción con ingredientes de ciencia ficción, protagonizado por el multifacético Will Smith (“Men in Black”). Henry Brogan (Smith) es un asesino de élite que luego de retirarse, es atacado y perseguido por un misterioso sicario, quien resulta ser su clon, en una versión de él más joven, que puede predecir todos sus movimientos. El reparto de este film es completado por Benedict Wong (“The Martian”) como el mejor amigo de Henry, Mary Elizabeth Winstead (“Scott Pilgrim vs. the World”) como una detective que termina involucrada en la operación, y Clive Owen (“Closer”) en la piel del villano.

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE – “CUESTA ABAJO”

Este remake de la película sueca “Fuerza Mayor”, relata con humor los vaivenes de una pareja de recién casados, interpretada por Julia Louis-Dreyfus (“Veep”) y Will Ferrell (“Anchorman”), que luego de escapar de una avalancha durante sus vacaciones familiares de esquí en los Alpes, comienza a tener problemas tras verse forzados a reevaluar sus vidas y cómo se sienten realmente el uno con el otro.

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE – “HALLOWEEN”

La última entrega de la legendaria saga de terror “Halloween”, sigue de forma lineal a la primera, creada en 1978 por John Carpenter (“The Thing”), y trae de regreso a Jamie Lee Curtis (“True Lies”) con su icónico personaje de Laurie Strode, quien, cuarenta años más tarde, finalmente se enfrentará con el psicótico Michael Myers (Nick Castle), la terrorífica figura enmascarada que la ha perseguido desde que ella escapó de su ola de asesinatos en la noche de Halloween.

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE – “JOHNNY ENGLISH 3.0”

Rowan Atkinson (“Mr. Bean”) vuelve a ponerse en la piel de Johnny English en la tercera entrega de la divertida saga que parodia al agente secreto más emblemático de Gran Bretaña, James Bond. Luego de un ciberataque que reveló la identidad de todos los agentes encubiertos activos en Gran Bretaña, el ya retirado agente Johnny English, se convierte en la única esperanza del servicio secreto y es convocado por la Primera Ministra, interpretada por Emma Thompson (“Nanny McPhee”), para encontrar al hacker. Fiel a su estilo de la vieja guardia y con habilidades algo obsoletas y limitadas, English tendrá que esforzarse para superar los desafíos tecnológicos de la era moderna y atrapar a los autores del ciberataque.