“Fragmentos de una mujer” empieza con la alegría por el nacimiento de un bebé, pero en cuestión de minutos todo se vuelve una tragedia para sus protagonistas. Martha (Vanessa Kirby) y Sean (Shia LaBeouf) son una joven pareja que esperan con ansias la llegada de su hija, sin embargo, su mágico momento se arruina desde que su partera no puede llegar por estar en medio de otro alumbramiento.

En su lugar, envía a una colega, Eva, quien acompaña a Martha mientras experimenta náuseas y dolores. La escena del parto dura más de veinte minutos, en los que el espectador puede sentir la angustia y desesperación de los involucrados.

Finalmente, sucede lo que se anuncia en la sinopsis de “Fragmentos de una mujer”, Martha da a luz, pero su hija muere en sus brazos. La escena es tan impactante que los críticos no dejan de elogiar el trabajo de Vanessa Kirby y de los creadores.

En una entrevista con Refinery29, el director Kornél Mundruczó confesó que la película de Netflix es una versión muy ficticia de un hecho muy personal: la pérdida de su hijo con la guionista Kata Wéber. “Quería crear lo que sentí cuando asistí al parto. Como padre, no estás tan lejos del punto de vista de un cineasta, porque eres un observador, pero al mismo tiempo estás completamente emocional en una situación que no puedes controlar”.

Molly Parker interpretó a Eva, la partera que ayudó a Martha, en "Fragmentos de una mujer"' (Foto: Netflix)

¿CÓMO GRABARON LA ESCENA DEL PARTO EN “FRAGMENTOS DE UNA MUJER”?

Mundruczó contó que la escena del parto en casa representó un desafío cinematográfico sin precedentes, ya que tuvieron que convertir una secuencia de 30 páginas en algo dinámico y realista. “Me sorprendió, no solo por la extensión, sino también por la variedad de emociones que leí allí. Y también todas las capas y capítulos dentro de esa difícil labor. La pregunta para mí era ¿cómo se puede adoptar un enfoque cinematográfico para hacerlo creíble?”

Para conseguir el objetivo principal decidieron rodar la escena completa de 23 minutos en una sola toma. “Si ampliamos el tiempo de campo y comprimimos el tiempo real, por ejemplo, un trabajo de 14 horas, se convirtió en un enfoque artístico. Normalmente, haces cortes de salto, para marcar cómo pasa el tiempo, o haces una [toma] muy artística, como desde el exterior de la casa. Pero si quieres sentirlo y quieres estar cerca, no tienes [muchas opciones]. Realmente amo que el cine, como forma de arte, sea capaz de crear un nacimiento así”.

En dicha conversación Mundruczó también mencionó que utilizaron un estabilizador de cámara de cardán para acercarse sin dar la sensación de otra persona en la habitación. “Imagínese más como una escena de acción. Lo construimos y bloqueamos con mucho cuidado. Realmente había como 30 capítulos separados dentro de esa escena: este es el primer dolor fantasma, este es el primer chiste, aquí es cuando nos equivocamos de partera. Hablamos capítulo por capítulo, pero realmente no entramos en la escena antes del día del rodaje. Necesita ir a un lugar muy peligroso. No puedes arriesgar el espíritu por un ensayo, lo que puede suceder en un día de rodaje”, explicó.

También contó que esa escena fue la primera que rodaron para “Fragmentos de una mujer”. “Estaba muy fatalista de que [Vanessa] necesitara esta experiencia para continuar con la película”, dijo el director. “Fue como una escena de acción: no tienes más remedio que estrellarte. Realmente comenzó a llorar después de la cuarta toma, y es un momento que nunca olvidaré”.

Martha y Sean son una pareja de Boston a punto de convertirse en padres cuyas vidas dan un giro traumático cuando un parto casero culmina en una tragedia inimaginable. (Foto: Netflix)

LA EXPERIENCIA DE VANESSA KIRBY

En una entrevista para Collider Vanessa Kirby, quien interpretó a Martha en “Fragmentos de una mujer”, contó algunos detalles sobre su actuación en la cinta de Netflix y sobre la escena del parto. “Probablemente lo más difícil fue el principio porque escuchas ‘acción’, sabes que tienes unos 30 minutos sin cortes y no quieres dejar caer la pelota porque si lo haces, tienes que empezar de nuevo y decepcionaste a todos. Pero una vez que estás dentro, es como estar en una montaña rusa, porque estás en caída libre, ¿sabes? No sabes lo que va a pasar. La mayoría de las líneas están improvisadas. Sabes que tienes que estar en este bit y luego ir aquí y luego ir al baño y luego ir al dormitorio. Así que probablemente sea el comienzo porque simplemente estás pasando de la realidad normal al juego, supongo... así que ya no puedes pensar en eso. Tus nervios simplemente desaparecen porque tienes que estar presente o algo podría salir mal”.

“El equipo de prótesis que se escondió en el armario del dormitorio. Creo que la cámara sale del dormitorio y luego, como la cámara está fuera del dormitorio mientras Sean estaba hablando por teléfono, el equipo de prótesis se agotaba y básicamente tenían que sacar la cabeza del bebé. Así que tuvieron que ponerlo rápidamente allí para que cuando volviera la cámara la encontraran”, agregó.

También indicó: “Y el otro héroe olvidado es el bebé real que estaba esperando a la vuelta de la esquina con sus padres en la otra habitación. Lo traerían y de repente estaría allí en la escena, por lo que estaba súper callado y no podríamos haberlo hecho sin ellos”.