En uno de los eventos más importantes del año para la farándula latina en Estados Unidos, la conductora de “Despierta América”, Francisca Lachapel, se casó el viernes pasado con el italiano Francesco Zampogna, con quien ya tiene un hijo. Como si de un cuento de princesas se tratara, el matrimonio fue perfecto para ella y para toda su familia.

Durante todos los días que celebró su unión religiosa, la presentadora nacida en República Dominicana se sintió como una princesa, tal como lo había soñado desde que solo era una niña. Ahora, siendo toda una adulta afianzada y exitosa, pudo cumplir con lo que alguna vez veía como lejano e imposible.

La conductora de "Despierta América" se casó con Francesco Zampogna (Foto: Francisca Lachapel / Instagram)

EL SUEÑO DE NIÑA QUE FRANCISCA LACHAPEL CUMPLIÓ AL CASARSE

En su regreso a la conducción del programa “Despierta América” tras unos días de descanso por su boda, Lachapel contó algunos detalles sobre la fiesta, la ceremonia y todo lo que sintió al darle el sí al padre de su hijo.

Con algunas lágrimas en los ojos, la dominicana contó que todo lo visto en imágenes ha sido algo que soñó desde que era una niña y no tenía los recursos necesarios para salir adelante junto a su padre. Incluso, creía que eso no estaba permitido para gente como ella.

“Lloro de felicidad, de agradecimiento con Dios que me hizo vivir un sueño. Cuando yo era niña esas cosas no estaban permitidas para niñas como yo. Me acuerdo de muchas veces, cuando yo era chica, casarme con un hombre así eran cosas que no se me permitían, y de repente tener todo ese mismo ese día, la unión de su familia, de la mía”, comentó.

Pero todo eso no solamente era un sueño suyo, también era algo que lo había conversado con su madre, quien tuvo que encargarse de sus hijos luego de quedar viuda a una temprana edad. Pese a que no tenía los recursos suficientes, ella sacó adelante a su familia entera.

“Con momentos así, verla tan feliz, tan plena, cuando se vio con su vestido tan bonito, maquillada, se veía como una reina. No tengo cómo pagarle a Dios tantas bendiciones, no solo fue el día de Francesco y Francisca, fue el día de mi familia, fue el día de su familia, fue una unión muy bonita”, añadió.

SU ESPOSO TAMBIÉN CUMPLIÓ UN SUEÑO

Si bien todos podrían creer que casarse es algo que únicamente las mujeres quieren, están muy equivocados y Franceso Zampogna es el fiel ejemplo de ello, ya que, como Francisca lo afirmó, él también quería vivir un momento así y ver a su familia reunida celebrando el amor.

“Francesco fue un novio muy involucrado, para él también fue un sueño, tengo una imagen de él llorando cuando llegamos a la casa y su papá cargaba a Gennaro, él me dijo: ‘Yo esperé tanto ese momento, por ver a mi familia tan unida’”, dijo la conductora.