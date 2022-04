Dependiendo del outfit o de la estación del año, muchas personas prefieren usar sandalias o un tipo de calzado que sea más fresco y muestre los pies, pero la estrella de Telemundo, Francisca Lachapel, no puede hacer ello.

La conductora de televisión reconoció que padece de un mal que la obliga a no usar las sandalias, por lo que en la mayoría del tiempo tiene que usar zapatos cerrados que oculten esa parte del cuerpo.

Francisca Lachapel se mostró muy emocionada al dar la noticia sobre su embarazo. (Foto: Instagram / @franciscalachapel).

¿POR QUÉ FRANCISCA LACHAPEL NO PUEDE USAR SANDALIAS?

Durante una edición del matutino “Despierta América”, la presentadora natural de República Dominicana habló sobre un problema que tiene en los pies, el cual le impide usar sandalias.

Según sus declaraciones, sufre de resequedad extrema en la parte de los talones, dándole una apariencia no estética a esa parte de su cuerpo, obligándola a usar un calzado cerrado.

“Soy consciente de eso y yo me pongo mucha crema, y cuando no me convence ando con esa parte del pie cerrada como con estos zapatos”, indicó, dando a entender que ella intenta que ello no le ocurra, pero igual tiene que seguir soportándolo.

¿CUÁNDO SE CASARÁ FRANCISCA LACHAPEL CON FRANCESCO ZAMPOGNA?

La fecha exacta para el matrimonio religioso de Francisca Lachapel y su novio italiano no se dio a conocer, pero se sabe que es un hecho que se casarán este 2022 sí o sí luego de haber postergado su unión por dos años a causa de la pandemia del coronavirus.

Además, todos los preparativos para el evento ya están avanzando, así que es probable que en las próximas semanas o meses se sepa la información exacta relacionada a la fecha.

La conductora de televisión reveló también hace unos meses, con mucha felicidad, que su matrimonio se realizará en su natal República Dominicana junto a sus seres queridos y amigos de la infancia, quienes serán parte de los invitados.

“De Italia nos vamos a República Dominicana. Es mi tierra, es muy especial, gran parte de mi familia estará y es mucho más fácil de mi lado casarme allí, es la tierra que me vio nacer, donde hay mucha gente que me quiere y me adora. Dios hizo que el lugar donde me casara fuera mi tierra”, confesó.