La cantante Ana Bárbara vuelve a encabezar una noticia, pero no por alguna presentación o tema musical, sino por una demanda legal que le ha hecho su propio hermano, Francisco Ugalde.

Este martes 29 de agosto se conoció que el hermano de la “Reina Grupera” ha entablado una demanda en contra de ella, desatando la curiosidad de los medios de comunicación y, evidentemente, de la opinión pública y fans de la artista.

¿POR QUÉ FANCISCO UGALDE DEMANDÓ A SU HERMANA ANA BÁRBARA?

El hermano de Ana Bárbara ha entablado una demanda en contra de la cantante para que se le reconozca como coautor de algunos temas que la mexicana ha interpretado a lo largo de los años y que le ayudaron a cimentar su carrera.

Anteriormente, Antero Ugalde, padre de las dos personas en cuestión, había comentado para TVyNovelas que ya se había enterado hace un tiempo acerca de la demanda que ahora todos conocemos y que intercedió para que ello no llegue a esas instancias.

“Pancho me comentó hace como tres meses que iba a demandar a Ana Bárbara, yo le dije que lo pensara bien, que platicaran y me dijo que no tenía caso y que ella no quería hablar con él. Pancho me dijo que es porque supuestamente hay algunas canciones que compusieron entre los dos y Ana Bárbara se olvidó de él”, comentó el patriarca de la familia.

En el programa “De primera mano”, el licenciado Porfirio Ramírez Mendoza, abogado de Francisco Ugalde, dio algunos detalles de lo que estaba aconteciendo entre los dos. Así fue que el hermano de la artista reclama la autoría de temas como “Fruta prohibida”, “Lo busqué”, entre otras.

“Ellos como hermanos conjuntamente escribieron y realizaron estas canciones para lo cual contamos con todos los elementos probatorios suficientes. Se inició una denuncia ante la Fiscalía General de la República por algunos delitos que, consideramos, se han cometido en perjuicio de él”, comentó.

Pero eso no es todo, ya que el abogado reveló tener testigos familiares muy cercanos que apoyarán su caso y que, por parte de Ana Bárbara, ha tenido solo actitudes evasivas.

“Hay códigos de familia, hay testigos familiares muy cercanos. Jurídicamente hay delitos continuados, van surtiendo sus efectos momento a momento, la canción sigue sonando, la canción la siguen cantando otros cantantes. Por eso se acudió a esta instancia legal porque ha habido evasivas”, añadió.

Ana Bárbara deberá responder a su hermano ante el juzgado (Foto: Ana Bárbara / Instagram)

¿QUIÉN ES FRANCISCO UGALDE?

Francisco Ugalde es hermano de Ana Bárbara y compositor de varias canciones, lo cual tiene lógica si entendernos el porqué de la demanda. De acuerdo a lo que se ha ido conociendo, ambos vivieron juntos entre 2003 y 2004 y allí habrían compuesto juntos algunos temas musicales.

Esa versión de la parte de Francisco deberá ser comprobada mediante pruebas y testigos cuando se inicie el proceso judicial. Por lo pronto, eso es lo que se conoce del caso.

Además, se supo que estos dos hermanos no tienen una comunicación desde hace cinco años por desacuerdos que no salieron a la luz, pero que, pese a eso, se mantenían un gran cariño

Después de lo demanda, muchos asumen que esas diferencias habrían surgido por no llegar a acuerdos por las canciones que, supuestamente, escribieron juntos.