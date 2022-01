Una nueva generación de “Rebelde” llegó a Netflix el 5 de enero de 2022, cuya historia al final resultó ser la continuación de la telenovela de 2004 y no un remake como muchos pensaron. Aunque se tomaron algunos elementos del pasado, la aparición de nuevos personajes buscando cumplir sus sueños musicales atraparon a la audiencia.

Uno de ellos es Luka Colucci, pariente de Mía Colucci, quien en la trama de la plataforma de streaming tiene una personalidad compleja y egocéntrica, además de estar al tanto con la moda. El papel de este estudiante de la Elite Way School es interpretado por Franco Masini.

Debido a que la participación del joven actor ha cautivado a todos, te contamos quién es y todo lo que debes saber del histrión.

La interpretación del actor en "Rebelde" ha cautivado a los seguidores de la plataforma de streaming (Foto: Netflix)

PERFIL DE FRANCO MASINI

Franco Masini es Luka Colucci, quien en los primeros capítulos llega a ser odiado por el público, pero más adelante es amado, generando diversas emociones en torno a él.

1. ¿Cuándo y dónde nació Franco Masini?

El actor Franco Masini nació el 22 de mayo de 1994 en la localidad de Vicente López, provincia de Buenos Aires, en Argentina.

El actor es muy activo en sus redes sociales donde publica fotografías y videos de su día a día (Foto: Franco Masini / Instagram)

2. ¿Cuántos años tiene Franco Masini?

Masino tiene actualmente 27 años. Él junto a Jerónimo Cantillo (Dixon) y Alejandro Puente (Sebas) son los actores protagónicos mayores de “Rebelde”.

3. Estudios de actuación

Franco estudió teatro en la Academia Timbre 4, además de tomar clases con Mariano Calligaris entre 2008 y 2011. Siguió formándose en la Escuela de Teatro de Buenos Aires por dos años (2011-2012).

El argentino contó que está feliz de pertenecer al elenco de "Rebelde" (Foto: Franco Masini / Instagram)

4. Se inicia en el teatro

Siendo un adolescente, debutó el año 2006 en teatro con la obra “Ricardo III”.

5. Con series argentinas llega a Disney XD y Disney Channel

Entre 2010 y 2013, Franco Masini formó parte del elenco de la serie “Peter Punk” de Disney XD, interpretando a Iván, el mánager de la banda Rock Bones, con la que realizó una gira internacional. Asimismo, fue la estrella invitada de la telenovela juvenil argentina “Violeta”.

El actor no desaprovecha la oportunidad para tomarse alguna fotografía y luego subirla a sus redes sociales (Foto: Franco Masini / Instagram)

6. Su trabajo en televisión argentina

El joven actor siguió su carrera en su natal Argentina con “Señales” (2013-2014), “El legado” (2014), “El mal menor” (2015), “Esperanza mía” (2015-2016), “Amar después de amar” (2017), “Cuántame cómo pasó” (2017) y “Campanas en la noche” (2019). En casi todos integró el elenco principal.

7. Llega a Irlanda y México

En 2020 fue llamada para integrar el elenco de la serie irlandesa “Riviera” dando vida a César Alsina-Suárez y en 2021 para formar parte de “Rebelde”, estrenado en 2022.

Tomándose un selfie al atardecer que luego compartió en sus redes sociales (Foto: Franco Masini / Instagram)

8. Actuación en cine

Franco Masini también participó en la pantalla grande: “Betibú” (2014), “El clan” (2015), “Inseparables” (2016), el corto “Jóvenes sin libertad” (2017) y “Solo el amor” (2018).

9. En teatro

En teatro, tras debutar en 2006, siguió en las obras “Rock Bones” (2012); “Esperanza Mia, el Musical” y “Esperanza Mia en el Luna Park”, ambos de 2015; “Y un día Nico se fue” y “Marco Polo”, los dos en 2017; el año 2018 con “Casi normales” y “Chupetín Arcoíris”; y 2019 con “La Naranja Mecánica” y “El Mago de Oz”.

El argentino es fotogénico y tiene gran cantidad de seguidoras en su redes sociales (Foto: Franco Masini / Instagram)

10. Premios como actor

En 2015, Masini ganó los Premios Notirey en la categoría Revelación Masculina por la telenovela argentina “Esperanza mía”. También fue galardonado en 2017 en los Premios Los Más Clikeados como el Famoso con Más Índice de audiencia del Año.

11. Faceta como cantante

Pero Franco Masini no solo tiene pasión por la actuación, sino también la música. Ha lanzado tres sencillos: “Algo de mí” (2019), “Dejar de extrañarte” (2019) y “Náufrago” (2020). “Tengo una relación bastante directa [con la música]. En paralelo con la actuación es algo que me encanta: me encanta componer, me encanta tocar la guitarra, tocar el saxo, cantar (…). Intento, cuando tengo un poco de tiempo libre, focalizarme en componer canciones y en hacer eso que me encanta. En esta serie [”Rebelde”] tuve la posibilidad de hacer dos cosas que me gustan muchísimo, cantar y actuar. No siempre pasa, entonces también se disfrutó más”, dijo en entrevista a Elle.

12. Escritor

Ahí no queda todo, pues Masini también es escritor y en febrero de 2016 publicó su libro titulado “Soy Franco”, en la que cuenta su historia. “Si bien sé que me queda mucho por vivir, quiero compartir con ustedes este momento único y especial para todos los que estuvieron a mi lado desde el principio. Les voy a contar mis vivencias y gustos, cómo son mis días, mis personas queridas y mis objetos y lugares preferidos”, señala.

13. ¿Qué tienen en común Luka Colucci y Franco Masini?

En la misma entrevista a Elle, el actor reveló que a los dos les gusta ir para adelante; es decir, si tienen tropiezos en la vida, se levantan y continúan. Y a medida que pasan los capítulos de “Rebelde” es tan sensible como su personaje.

Al igual que su personaje, al argentino también le encanta la moda (Foto: Franco Masini / Instagram)

14. ¿Quién es la novia de Franco Masini?

El corazón de Franco Masini ya tiene dueña. Se trata de Juana Farrell, una joven diseñadora con la que compartió una fotografía donde se dan un beso en su cuenta de Instagram.

15. ¿Quiénes fueron las exparejas de Franco Masini?

Entre las exparejas del actor que interpreta a Luka Colucci están: Cande Tinelli, la hija de Marcelo Tinelli, con quien tuvo un romance intenso en 2017.

El actor junto a su actual pareja Juana Farrell en Madrid, España (Foto: Franco Masini / Instagram)