El 2023 llega con la despedida de varias franquicias de películas muy queridas por el público. Después de varias décadas, se pondrá punto final a las historias, algunas confirmadas y otras todavía por anunciar. Sin embargo, el aroma de adiós es inevitable, para el lamento de los fanáticos de las ficciones más aclamadas de las últimas décadas.

Parte del viaje es el final. Ese cliché calza a la perfección cuando se habla de filmes que ya no pueden seguir en la pantalla grande por varias razones: la edad de los actores, los contratos y la precisa decisión de saber cuándo despedirse de una historia, por más exitosa que haya sido en su momento.

Sin embargo, a veces, las grandes empresas cinematográficas no creen en los guionistas y no se detienen hasta que no vean el fracaso comercial. De todas maneras, las sagas tienen su momento de un gran adiós a su público.

Por ello, aquí te contamos las seis películas que están destinadas a ser las últimas de sus franquicias y que estrenarán su final en 20223. Entre rumores y confirmaciones, las despedidas de estas sagas marcarán definitivamente la nueva temporada en las salas de cine.

Harrison Ford en la cinta “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (Foto: Walt Disney Pictures)

¿CUÁLES SON LAS FRANQUICIAS DE PELÍCULAS QUE TERMINAN EN 2023?

“Legalmente Rubia”

Después de dos décadas, Reese Witherspoon volverá a interpretar a la talentosa y rosada abogada Elle Woods en “Legalmente Rubia 3″, la cual sería la última película de la famosa franquicia. La cinta se iba a estrenar en 2022, pero ya se ha anunciado que llega en 2023, aunque todavía no tiene fecha oficial de estreno.

“Los indestructibles”

No se ha confirmado pero todo apunta a que “Los indestructibles 4″ será la última película de la franquicia. El hecho de que haya cuarta película ya es un milagro, por las salidas accidentadas de algunos actores y la negativa de que se retomara la historia. Ahora, con el regreso de estrellas como Jason Statham, la saga se despedirá en 2023.

“Magic Mike”

Channing Tatum despedirá a la franquicia de “Magic Mike” en 2023 con “Last Dance”, una cinta que tendrá en su elenco a Salma Hayek en lugar de Thandiwe Newton. El filme se estrena el 8 de febrero a nivel internacional y en Estados Unidos está programado para el 10 del mismo mes.

“Megalodón”

Jason Statham también estará en el adiós de la exitosa franquicia “Megalodón” el 4 de agosto de 2023. La segunda película ha sido trabajada desde 2018, por lo que se espera que sea mejor que la primera entrega, la cual hizo 530 millones de dólares en taquilla en todo el mundo.

“Indiana Jones”

Uno de los regresos esperados es la franquicia de “Indiana Jones” con el genial Harrison Ford. Pero esto también significa la última entrega de la saga, a menos que Lucasfilm cambie de parecer al buscar a otro protagonista en el futuro, teniendo en cuenta que Ford tiene 80 años. La quinta entrega de la saga todavía no tiene una fecha oficial en 2013.

“Guardianes de la Galaxia”

Finalmente, quizás sea la despedida más dolorosa del 2023. “Guardianes de la Galaxia” terminará con su volumen 3 y con Zoe Saldaña en el papel de Gamora. No hay más confirmación que la de James Gunn de que se trata de la última vez que la pandilla estará reunida para causar alboroto en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). El estreno del final de la franquicia se dará el 5 de mayo de 2023.